盤勢分析》台股驚驚漲 10日線當指標

元大投顧指出，台股本波段沿10日均線上漲，在慣性未變之前，投資人暫時先不用預設高點。（資料照，記者田裕華攝）

美股續創高帶動台股延續漲勢，昨日台股由台積電（2330）、台達電（2308）、日月光（3711）等權值股帶動，盤中一度衝破4萬2千點大關，終場大漲794.93點，收在4萬1933.78點，收盤指數和市值同創新高，再寫台股新紀錄，成交量近1.25兆元。

昨日上市公司市值達136.77兆元，上櫃公司市值超過11.34兆元，合計上市櫃公司總市值突破148兆元，雙雙改寫歷史紀錄，而光是台積電、台達電、聯發科（2454）三檔權值股占上市公司權重就超過52%。

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外資昨買超464.12億元、投信買超160.62億元、自營商賣超41.43億元，三大法人合計買超583.3億元；外資台指期淨空單昨增加165口，累積外資台指期淨空單逾5.1萬口。

台股持續創歷史新高，不少投資人擔心現在投資台股是否有追高之虞？玉山投信指出，投資台股關鍵不在指數高低，而在成長動能是否延續，在AI帶動的科技成長性未見到反轉前，投資人不妨持續採取定期定額方式，穩健參與指數成長行情。

野村臺灣新科技50ETF（00935）經理人林怡君表示，台股本波上漲主要由基本面驅動，資金集中於AI與電子族群，類股輪動維持良性，結構相對健康，今年以來，AI相關族群表現強勢，預料在AI Agent與ASIC趨勢持續推進下，相關產業仍具中長期成長動能，台灣科技供應鏈可望持續受惠。

元大投顧則認為，台股本波段沿10日均線上漲，在慣性未變之前，投資人暫時先不用預設高點。（記者張慧雯）

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