法說會速報》聯詠首季EPS6.19元 Q2營收估季增20%

IC設計聯詠（3034）昨召開法說會，展望第二季，該公司預估記憶體供應持續緊缺且價格上漲，預期心理因素延燒到終端部分手機、PC與NB產品售價上調，牽動系統客戶出現提前拉貨，帶動第二季需求上揚，聯詠也反映成本將漲價。（聯詠提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕IC設計聯詠（3034）昨召開法說會，展望第二季，該公司預估記憶體供應持續緊缺且價格上漲，預期心理因素延燒到終端部分手機、PC與NB產品售價上調，牽動系統客戶出現提前拉貨，帶動第二季需求上揚，聯詠也反映成本將漲價，預估營收介於275億至285億元，中位數約季增20.97%，毛利率介於38%至41%，營業利益率介於16%至19%。

聯詠第一季毛利率39.06%，稅後淨利37.67億元，季增2%、年減28.4%，每股稅後盈餘6.19元，為近四季獲利新高。聯詠表示，有利的產品組合抵銷智慧型手機需求的疲軟，尤其系統級晶片（SoC）和大尺寸驅動IC的業務增長，推升了毛利率。下半年需求動能還有待觀察，將持續推出多項高階新產品，預期對業績有不錯的貢獻，全年會較去年有所成長。

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定穎首季每股虧0.74元 Q2營收季增雙位數

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB廠定穎投控（3715）昨召開法說會，總經理劉國瑾表示，為反映上游原物料成本，4月開始調漲售價，有助毛利率與獲利表現，泰國廠年底產能可望全面開出，屆時一年最大產值為300億元，未來會視客戶需求再擴廠。預計第二季營收季增率為雙位數，下半年將優於上半年，成長動能來自網通與伺服器，目前訂單能見度約3個月，泰國廠有望於第四季損益兩平，AI相關產品今年營收比重可上升至20%。

定穎首季每股虧損0.74元，主要是原物料價格上漲，導致毛利率下滑，另因泰銖大幅貶值造成匯損。劉國瑾指出，泰國廠AI相關高階產品預計自第三季起陸續進入量產，網通產品第四季量產，毛利率將逐步提升，今年毛利率有望優於去年，對下半年營運展望維持樂觀。下半年營收占比約55~60%，泰國廠今年底產能占比將逾55%。

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