營收獲利速報》最強單月 國巨*4月營收創新高 年增22%

被動元件龍頭國巨4月營收創新高，昨股價直奔漲停371.5元，寫下股票分割以來新高點。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件龍頭國巨*（2327）昨公告4月營收140.39億元、月增3%、年增22%，創單月營收新高；累計今年1~4月營收522億元、年增22.5%。國巨*表示，4月營收較3月增加，主要受惠於五一連假前的備貨需求，AI相關應用的客戶拉貨動能持續強勁。

市場預期國巨*4月營收將繳出好成績，昨股價直奔漲停371.5元，寫下股票分割以來新高點。展望未來，國巨*指出，儘管地緣政治上的重大不確定性依然存在，但客戶庫存已達健康水平，將持續審慎應對未來經濟情況，並密切關注關稅及各國匯率的變化。

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旺宏4月營收年增153% 創單月新高

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體廠旺宏（2337）昨公告4月營收為59.13億元，月增33.7%、年增153.7%，創單月營收新高；今年前4月累計營收為163.81億元，年增93.5%。

旺宏第一季受惠NAND快閃記憶體銷售大幅成長，NOR快閃記憶體也穩定成長，加上存貨消化挹注，第一季毛利率達40.8%，季增16.6個百分點、年增23.1個百分點，營業利益率18.5%，由負轉正，稅後淨利17.79億元，每股稅後盈餘0.9元，由虧轉盈，終結連10季虧損。受惠於市場供給減少、漲價等有利因素，預期營運將一季比一季好。

華通首季EPS1.26元 營運逐季走揚

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB大廠華通（2313）公布首季財報，單季毛利率17.98%，年增0.81個百分點，稅後盈餘15.04億元，年增14.53%，每股稅後盈餘（EPS）1.26元。另董事會決議辦理現金增資發行新股。

華通表示，今年第一季HDI訂單熱度延續，但受限原物料供應交期拉長，衛星產品出貨稍有限制，但近期供料狀況已漸進改善。法人預估，華通第二季衛星產品出貨有可能因原物料供應改善而提升，加上AI與傳統伺服器需求延續，搭配新產能逐季開出，今年營運可望逐季走揚。

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