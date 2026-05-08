表弟力挺辜仲諒！中信金董座顏文隆家族 躍居台泥第三大股東

台泥前十大股東名單出爐，中信金董事長顏文隆（左）家族投資公司「銓緯投資」躍居第三大股東，銓緯代表人顏志光是顏文隆長子，中信辜家長子辜仲諒（右）表弟。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕備受市場關注的台股天字第一號台泥（1101）前十大股東名單出爐，驚見中信金控（2891）董事長顏文隆家族投資公司「銓緯投資」持有台泥1.54%股權，躍居第三大股東。銓緯代表人顏志光為顏文隆長子，顏志光是中信慈善基金會董事長辜仲諒表弟，進場買進台泥股票，力挺辜仲諒的意味濃厚。

由於台泥最新公布的前十大股東持股統計只到3月24日止，根據公告，嘉泥（1103）持股3.33%，較去年增加0.16個百分點，為單一最大股東，嘉新國際持股1.61%，也較去年增加0.06個百分點，嘉泥集團合計持有台泥4.94%股權。

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國際中橡（2104）持有台泥股權維持在1.51%，和信辜家第四代辜啟允的長子辜公怡個人持股0.07%，較去年的0.01%明顯增加。

辜成允家族投資公司「中信投資」持股由去年的2.47%降至1.2%，恆強投資持股維持1.49%，富品投資持股1.13%，辜成允遺孀侯天儀持股則由0.13%微降至0.12%、女兒辜萱慧持股0.09%。

合計辜成允家族持有台泥持股約4.03%，較辜成允生前最高持股9.4%腰斬，代表辜成允一雙兒女無意進入台泥經營核心的態勢明顯。

而辜仲諒在3月24日時持股未達公告標準，尚未列入台泥年報前十大股東名單內。

辜仲諒＋銓緯投資

已是台泥最大股東

辜仲諒自去年12月底分兩次共砸123.17億元買進台泥股票，累計至4月23日止，已持有台泥6.42%，實際已躍居台泥單一最大股東，若加上銓緯投資1.54%股權，相當於已握有台泥7.96%股權實力。

台泥董事長張安平日前出席台泥80週年慶活動時表示，台泥是上市公司，任何人、任何姓都可以買台泥股票，至於台泥未來接班人如何傳承？他直言，最終由股東們選舉決定，「明年的事，明年再說」。

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