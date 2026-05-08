遭美制裁煉油廠 傳中國金監總局要求銀行暫停放貸

《彭博》報導，中國金監總局已指示大型銀行暫停向近日遭美國制裁的五家煉油廠發放新的人民幣貸款；圖為中國農業銀行。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《彭博》報導，中國國家金融監督管理總局（NFRA）已指示大型銀行暫停向近日遭美國制裁的五家煉油廠發放新的人民幣貸款，這些煉油廠因涉嫌與伊朗進行石油貿易而被美國列入黑名單。這與中國商務部發布的通知形成對比，商務部指示企業無視美國的制裁。

商務部日前才通知 要求無視美國制裁

知情人士透露，NFRA已要求各家銀行審查他們對包括恆力石化在內五家煉油廠的曝險部位和業務往來，同時等待進一步指示。NFRA是在五月一日中國進入長假前下達這項口頭指示，與中國商務部五月二日發布的通知形成對比。這是中國首度動用二〇二一年推出的阻斷措施，要求企業無視美國的制裁，以保護中國企業免受外國干預。

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這些行動凸顯了北京當局在試圖向川普政府保持強硬立場的同時，也要保護國有銀行免受美國次級制裁所採取的權衡措施。美國總統川普與中國國家主席習近平預計五月十四至十五日舉行峰會，而美中緊張局勢仍持續升高。

華盛頓持續努力切斷伊朗的石油出口，美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）今年四月將恆力石化列入黑名單。美國也警告中國各家銀行，若支持購買伊朗石油的中國煉油廠，將面臨次級制裁。

儘管中國常抨擊單方面制裁，但為避免衝擊自身經濟，中國大型國有銀行歷來都遵守美國對伊朗、北韓甚至香港高官的制裁，以便繼續使用美元清算系統。

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