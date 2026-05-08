四月CPI年增1.74％ 油料費漲13.6％ 創4年新高

主計總處昨公布四月消費者物價指數（CPI）年增一．七四％，其中油料費漲十三．六％、創四年最大漲幅。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處昨公布四月消費者物價指數（CPI）年增一．七四％，連續十二個月低於二％通膨警戒線，排除春節因素後，為近一年最大漲幅，主因油料費漲十三．六％、創四年最大漲幅，蔬菜也由跌轉漲，且外食、房租漲勢延續，但水果下跌一成八。主計總處專門委員曹志弘表示，國內物價雖上漲，但相對其他國家平穩許多，預料五月CPI漲幅再擴大，但應該會低於二％。

五月漲幅料再擴大 預估仍會低於2％

曹志弘說明，中東戰事推升國際油價，但政府採取穩定物價措施，包括油價、公共運輸價格等凍漲，有效阻斷能源價格上漲對CPI的影響，四月國內油價漲十三．六％，低於南韓的二十二．七％。不過，四月生產者物價指數（PPI）、進口物價指數漲幅均創逾四十個月新高，美元計價出口物價指數年增十八％，更創四十七年新高，進口物價後續會影響國內物價，但政府穩定物價措施發揮成效，加上美伊可能達成協議，國際油價轉跌，這是正面訊息，後續待觀察。

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根據調查，四月CPI較上月漲〇．七九％，較去年同月上漲一．七四％。七大類中，以交通及通訊類年漲二．六六％最多，主因國際油價居高，油料費漲十三．六％，火車票、機票分別漲九．二一％及五．二八％，但交通工具因貨物稅減徵下跌二．八三％；雜項類年漲二．四八％次之，主因國際金價續處高檔，金飾及珠寶等上漲十二．七八％。

另，居住類年漲二．〇六％，主因房租漲一．八六％，加上燃氣、電費及家庭管理費用各漲七．五三％、五．七八％及四．五五％。

至於行政院穩定物價小組關注的十七項重要民生物資，四月平均年增一％，為近十個月最小漲幅，僅豬肉、米年漲超過三％，且漲幅明顯收斂。

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