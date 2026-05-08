闖過荷姆茲海峽 台塑君善輪載200萬桶原油 駛抵麥寮港

載兩百萬桶原油的台塑海運旗下超大型原油輪君善輪，四月中旬利用美伊暫時停火之際，順利通過荷姆茲海峽，後續進入印度洋，再行經麻六甲海峽，於昨日中午駛入麥寮港區停靠。（圖：民眾提供）

〔記者李文德／雲林報導〕裝載二〇〇萬桶原油的台塑海運旗下超大型原油輪（VLCC）君善輪，四月中旬利用美伊戰爭暫時停火之際，順利通過荷姆茲海峽，昨日中午大約十二點五十分正式駛入麥寮港區停靠。台塑石化表示，感謝海運人員努力，將派員慰問船員。

台塑君善輪航跡圖

美伊戰爭四月中旬暫時休兵，伊朗一度開放荷姆茲海峽，而台塑海運旗下懸掛賴比瑞亞國旗的君善輪，裝載了二〇〇萬桶來自沙烏地的原油，成為少數駛出荷姆茲海峽的船隻。

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根據應用程式「Findship」可看見，四月十九日君善輪駛離荷姆茲海峽，船隻一路往南航行，廿三日抵達印度洋北部的拉克代夫海，四月廿九日經過麻六甲海峽，卅日穿過新加坡海峽後，五月四日抵達南海繼續往北，隔日已抵達屏東外海，六日凌晨到達台南外海。

六日清晨七點君善輪往南航行至台南北門、將軍區徘徊，等候進港指令，晚間八點過後才向北，七日早上八時許抵達雲林口湖外海，接近十一點左右向東往麥寮港方向前進，最終於十二點五十分進入港區，在引水人帶領下，下午一點卅分停岸，後續將完成進港、卸貨作業。

台塑化總經理林克彥表示，台塑化規畫五月煉油產能開動率，將從四月的四成三提升至六成以上，六月再拉高至八成，而每個月都有七艘載運二〇〇萬桶的原油船到港，君善輪只是其中一艘。

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