台灣20家大廠 投資美國破兆元 經濟部整合 助台企布局美國供應鏈

經濟部長龔明鑫（左2）在駐美代表俞大㵢（左）及美國在台協會處長谷立言（右）共同見證下，與電電公會副理事長許介立（右2），簽署共同推動海外產業聚落發展合作備忘錄。（中央社）

〔記者林菁樺／台北報導〕台美供應鏈合作持續深化，經濟部部長龔明鑫、國發會主委葉俊顯與駐美代表俞大㵢在華府召開「台美供應鏈合作前景說明」，並與電機電子公會簽署合作備忘錄（MOU），推動海外產業聚落布局；經濟部盤點，已有半導體、AI（人工智慧）伺服器供應鏈等廿家台廠表達赴美投資意願，初估投資達三五〇億美元（約一．一兆台幣）；政府也祭出融資、產業聚落及貿易投資服務等三大措施協助落地。

政府祭融資等三大措施協助落地

龔明鑫表示，近年台美持續強化經貿合作，雙方簽署「台美投資合作備忘錄」（MOU）及台美對等貿易協定（ART）後，讓台廠在美國市場與他國廠商公平競爭；稅務方面，相較於日本及南韓等國早在廿年前已簽訂避免雙重課稅協定，亟需透過「台美避免雙重課稅」（ADTA）法案，營造公平稅賦環境，另也可透過EPPD平台，推動供應鏈合作。

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龔明鑫說，經盤點已有廿家企業規劃赴美投資，包括聯電、環球晶、穩懋、長春等半導體供應鏈，及鴻海、廣達、緯創、緯穎、仁寶等AI伺服器廠；總投資約三五〇億美元，均為企業自主規劃，非政府要求，顯示台灣對美布局已從單一企業投資，擴大為整體產業戰略。

為協助台廠赴美，經濟部與國發會提出三項配套措施。由國發基金邀集金融機構成立保證專款，首期提供約五〇〇億美元融資額度，協助企業設備採購、營運資金與產業聚落發展；其次，要複製台灣成功模式，經濟部與電電公會簽署「共同推動海外產業聚落發展合作備忘錄」，推動海外產業園區與供應鏈聚落，降低台商海外投資風險。

貿易投資服務方面，美國第二個台灣貿易投資中心已在鳳凰城成立，將與達拉斯據點提供專人諮詢及法規、稅務、商務租賃等一條龍服務，降低企業赴美布局門檻。

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