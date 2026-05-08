中油買美國天然氣 6月起交貨

中油與美國最大LNG出口商Cheniere簽署長達約二十五年的LNG買賣契約，採購金額達一五〇億美元；圖為中油第三液化天然氣接收站。（圖：中油官網）

簽署25年長約、總額150億美元

〔記者林菁樺／台北報導〕中東戰事打亂全球能源供應，台灣加速布局「非中東氣源」。經濟部部長龔明鑫與台灣中油總經理張敏赴美出席SelectUSA峰會期間，特地前往美國最大液化天然氣出口商Cheniere公司，完成雙方二十五年天然氣採購長約換文。中油早在今年二月戰事升高前夕就簽下長約，龔明鑫表示，採購金額達一五〇億美元，預計六月起供應，二〇二七年起每年採購量達一二〇萬公噸，強化台灣能源韌性。

加速布局非中東氣源 強化台灣能源韌性

龔明鑫說，中油是在今年二月十日與美國最大LNG出口商Cheniere簽署長達約二十五年的LNG買賣契約，採購金額達一五〇億美元，之後就爆發中東戰爭；他肯定中油有先見之明，讓台灣獲得很大的支持。

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經濟部說明，新的氣源六月起開始交貨，至二〇二七年起每年購買一二〇萬噸；這項合作是重要的商業安排，更具有能源安全與供應鏈韌性的戰略意義。對台灣而言，美國是穩定、多元且可信賴的能源供應，此長約將分散台灣天然氣的來源，是支持產業發展與維持經濟韌性的基礎。

中油更早在二〇一八年就與Cheniere公司簽約，二〇二一年起每年提運二〇〇萬噸LNG，直到二〇四五年止；此次是再簽另外的新合約，合計採購量將達每年三二〇萬噸。

中油預估今年天然氣進口量將達二三五〇萬噸。龔明鑫先前說，美氣比重預計從目前十％，到二〇二九年增至二十五％，台灣將持續擴大美、澳等「非中東氣源」。另阿拉斯加天然氣投資案進度，中油要等開發商今年是否做出最終投資決定，若決定採購阿拉斯加氣源，最多可採購六〇〇萬噸，估計二〇三二年後美氣比重將攀升到三十三％。

另外，中油近期來自美國原油與中東原油都陸續抵達台灣，原油輪Morning Hope裝載美國原油，四月二十九日抵達高雄港外海卸油，並於五月三日卸畢離台；中油透露，戰後繞道從紅海出發，首艘來自中東的原油，本月三日已抵達桃園沙崙，運送量為六十萬桶，第二艘最快五月底也會抵台。

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