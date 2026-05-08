現行四倍提高到六倍 券商盼鬆綁融資倍數

台股近來不只加權股價指數屢創新高、成交值也一路上衝，券商公會陳情提議將券商融資額度，從不超過淨值四倍提高到六倍。（中央社）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股近來不只加權股價指數屢創新高、成交值也一路上衝。券商公會陳情提議將券商融資額度，從不超過淨值四倍提高到六倍；金管會主委彭金隆昨赴立法院備詢時表示，整體市場水位尚在安全範圍，可進一步通盤檢討，但身為市場監理者，金管會需得同步考量市場發展與風險管控。

金管會：已通盤檢討 但需兼顧風險管控

台股強強滾，卻傳出券商融資額度「爆表」。民進黨立委吳秉叡質詢指出，近來已有券商因額度用完，拒絕受理融資申請，券商公會已正式陳情，希望將融資限額從淨值的四倍調高至六倍。

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吳秉叡說，台股總市值規模突破新台幣百兆元，過去訂定的倍數限制已不符市場需求，券商陸續反映融資額度不足，無法再提供融資服務，進而影響市場流動性；建議修正融資餘額不得超過淨值四倍規定，適度提高融資額度上限。

彭金隆解釋，目前券商整體融資餘額約為淨值一．五九倍，距離法定四倍上限仍有一段距離，整體市場風險尚屬可控；他坦言，確實有部分券商接近上限，但並非所有業者都面臨同樣情況，業者仍須依自身風險控管能力決定業務規模。

彭金隆說，公會提出提高融資額度的建議，已交由證交所與相關單位進一步研究，但監理機關除考量市場發展，也必須兼顧金融穩定與風險控管，即使未來調整，也會採取循序漸進方式。

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