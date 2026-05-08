聯發科「關禁閉」 彭金隆︰研議豁免條款

市值達五．四兆元的IC龍頭股聯發科遭列「處置股」，金管會主委彭金隆坦言，「處置股」等相關制度確實有檢討必要，一個月內將提出報告。（記者羅沛德攝）

市值達五．四兆元 創處置股最大尾

〔記者王孟倫／台北報導〕市值達五．四兆元的IC龍頭股聯發科遭列「處置股」，昨在立法院財委會引起立委關切，質疑現行台股警示制度不合理，大型權值股都被「關禁閉」。金管會主委彭金隆坦言，「處置股」等相關制度確實有檢討必要，一個月內將提出報告，包括研議「例外排除」、「豁免條款」等，避免大型權值股遭處置後，影響市場流動性。

聯發科因短線股價暴漲，昨被列入五分鐘分盤處置，創下處置股以來最大市值個股；聯發科漲勢踩煞車，終場下跌十元、以三四二〇元作收。

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立委吳秉叡質疑，現行規範原本是為了防堵中小型股炒作，聯發科市值超過五兆元，這麼大型的股票，還被限制分盤交易，這對於投資人影響很大；金管會是否應重新檢討，例如增訂「例外排除」條款，才能符合現狀。

制度有檢討必要 一個月內提報告

彭金隆解釋，台股警示制度是為了降低投機、避免資訊落差，才有注意股等機制，當達一定條件轉為處置股，就得差異化管理，這已是行之有年且一段時間都會檢討；他坦言，隨著台股市值、股價不斷往上走，已請證期局、證交所等通盤研議，台灣要成為國際級資本市場，每項制度的更動都要做很多評估。

立委郭國文也說，聯發科此次遭列分盤交易，主因並非異常週轉率，而是外資與機構法人連日大舉買進、股價持續大幅上漲所致；聯發科這類具國際競爭力、且對台股影響甚大的指標企業，一旦遭到分盤交易，對市場信心與投資人交易行為等，都可能產生重大影響，建議金管會重新檢視制度合理性，大型權值股應該排除適用。

證交所董事長林修銘表示，注意股與處置股制度目的，是防止市場炒作與異常交易，證交所已與金管會進行研究，預計一個月內提出檢討報告；而分盤機制行之有年，需要一點時間評估。

立委林德福等立委也擔心，台股明顯已經過熱，全民炒股是否讓台股深陷泡沫化風險？彭金隆表示，台股市值從十年前三十兆元，現在已成長至一四〇兆元，台股規模已經不一樣，是「不可同日而語」；他強調，金管會不針對資本市場做預測，關注的是市場透明與公平。

彭金隆說，整體來看，台灣基本面仍佳，外資持有台股不是今天才有的狀況，台灣成為國際級資本市場，外資資金匯入匯出屬於正常，我們都有相關監理制度系統，維持正常運作。

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