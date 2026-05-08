老宅延壽起跑 屋頂光電、長照輔具補助同步申請

內政部昨公布老宅延壽補助申請表格，最高可提供屋齡30年以上公寓與透天住宅最高960萬元修繕補助。（記者陳志曲攝）

屋齡30年以上修繕 最高補助960萬元

〔記者高嘉和／台北報導〕內政部昨公布「老宅延壽計畫申請表格」，部長劉世芳表示，為擴大老宅延壽補助效益，申請表單整合衛福部「長照輔具及居家無障礙環境改善服務」及經濟部「家戶設置屋頂太陽光電加速計畫」等補助，民眾可透過同一申請流程辦理相關補助，免於跨機關送件奔波困擾，又能同時達到提升居住安全、生活品質及兼顧節能的施政目標。

同一流程申請 免跨機關送件奔波

劉世芳說，老宅延壽補助對象為「屋齡三十年以上、四至六樓公寓及六樓以下透天住宅」的合法建物。申請作業程序可分為「修繕意願申請」、「修繕補助申請」及「施工及請款」三大階段。民眾正式申請前，請先完成建物結構安全性能評估，並盤點建物現況與修繕需求，包括確認建物合法性、蒐集建物基本資料（如建物權狀或使用執照）、所有權人同意等，以利後續申請及審查作業順利進行。

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她說，各直轄市、縣（市）政府公告受理後，若民眾已備齊相關資料及明確掌握欲申請項目者，可直接向地方政府提出補助申請；若是不清楚建物可否申請之民眾，建議先提出修繕意願申請，由地方政府服務團隊提供專業評估、方案建議及申請文件輔導。

經確認符合資格者，即可向直轄市、縣（市）政府正式提出老宅延壽補助申請，由地方政府辦理審查並核定補助；核定後進入施工階段，原則須於一年內完工，並得視情形申請展延最多二次，完工後提送施工成果報告，經審查後辦理請款；最高可提供屋齡三十年以上公寓與透天住宅最高九六〇萬元修繕補助。

經濟部能源署組長廖士煒表示，已向行政院爭取到四十億元經費，二〇二五年至二〇二八年間透過補助方式來鼓勵民眾設置太陽能光電，私有建物屋頂提供每瓩（kW）三千元補助，單案最高三十萬元。

衛福部長照司簡任技正白姍綺也說，經由老宅延壽計畫及一站式的服務，讓居住在老宅內的高齡長者或行動不便的民眾，也能獲得長照輔具或居家照護環境改善等支持。

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