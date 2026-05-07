財經青紅燈》偏鄉只剩雙老

澎湖縣望安鄉平均屋齡是全國最老、高達73.95年，整個鄉住宅數量僅1294宅，其中10年內住宅僅18宅，5年內更只有2宅，40年以上住宅數量有1217宅，光是50年以上就有1035宅、占全鄉住宅比率近8成。（資料照）

去年第4季全國房屋稅籍住宅平均屋齡已達33.76年，細看各鄉鎮，又以澎湖縣望安鄉平均屋齡最老、高達73.95年，已進入古稀之年，整個鄉住宅數量僅1294宅，其中10年內住宅僅18宅，5年內更只有2宅，反觀40年以上住宅數量有1217宅，光是50年以上就有1035宅、占全鄉住宅比率近8成。

根據戶政司統計資料，今年1月望安鄉人口數5285人，其中14歲以下僅384人，占整個鄉鎮人口數比率約7.27%；65歲以上人口數1389人、占比約26.28%。從數據上來看，望安鄉不單住宅老舊，人口結構也早就進入高齡社會，如此屋老、人老的雙老現象早自台灣偏鄉逐漸開始擴散。

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根據內政部不動產資訊平台統計，去年第4季全國369個鄉鎮中，就有19個房屋稅籍住宅平均屋齡為50年起跳，即便占比僅5.16%，但很多鄉鎮，甚至直轄市行政區平均屋齡雖然未達50年，卻早已突破40年。

以北市為例，去年第4季平均屋齡約38.87年，12個行政區中，有半數平均屋齡為40年以上，包括松山、信義、大安等核心區，其它還有大同、萬華以及士林區，而中正區平均屋齡約39.7年、也逼近40年。

屋老、人老是社會發展與人口結構難以逆轉的趨勢，老屋如果都要透過都更、危老等重建方式打掉重蓋，以去年第4季、全國30年以上的房屋稅籍住宅近554萬宅、占比近6成來看，耗時1千年都很難全數重建，更何況住宅屋齡是每年都會變老，老屋數量是不斷累積；因此，如何強化老屋結構，甚至配合超高齡社會所需的無障礙設施，可能是在屋老、人老的社會趨勢下能夠應急的方法。（徐義平）

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