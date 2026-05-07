記憶體缺到明年 威剛、宜鼎4月營收續創高

威剛董事長陳立白（中）。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組大廠威剛（3260）昨指出，受惠AI應用從雲端運算延伸至企業端、終端裝置，帶動記憶體需求呈現爆發式成長，DRAM與NAND Flash供需缺口持續擴大，預期今年下半年記憶體價格續上漲，明年記憶體持續缺貨也毫無疑問。

威剛認為，即使中國市場新增產能，對全球供不應求的市況影響仍有限，以目前來看，第2季DRAM包括DDR4、DDR5合約價漲幅皆超過40%，NAND Flash漲勢更有後來居上的態勢；預估下半年NAND Flash持續顯著大幅上漲機率高，全年2大記憶體價格都將往上走。

請繼續往下閱讀...

因應客戶需求，威剛積極建置庫存，第1季底庫存水位364億元，到4月底已進一步拉高到逾400億元。威剛表示，多數庫存來自上游原廠直接供貨，預估到第4季都將充足無虞，成本相對有利，將成為推升公司第2季及下半年績效的關鍵動能。

威剛昨日公告4月營收達105.6億元，連續2個月破百億元並創新高，月增0.18%、年增達1.7倍，其中，DRAM維持6成以上營收貢獻，NAND Flash合約價漲勢擴大，推動4月SSD營收一舉攀升至32.2億元，再次改寫單月歷史佳績。預估第2季出貨量將較上季增加，營收持續成長可期。前4月的營收累計366.7億元，年增165.4%，已接近去年全年營收的7成。

記憶體模組廠宜鼎（5289）也受惠價量俱增，昨公布4月營收66.7億元，月增17.6%、年增達583.11%，再創單月營收歷史新高；前4月累計營收達198.53億元，年增452.21%，遠超越去年全年營收142.61億元。

宜鼎昨公布3月自結獲利數，稅後淨利26.71億元，年增1693%；每股稅後盈餘28.1元，單月更超越去年全年的21.72元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法