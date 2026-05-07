台股站上4萬1續創高 上市櫃成交量近2兆

台股昨早盤大漲逾800點，來到4萬1575.84點，再創新高，然隨後獲利了結賣壓出籠，指數一度翻黑，下探40616.28點，高低震盪959.56點。（中央社）

〔記者張慧雯／台北報導〕受美股費半指數、標普500、那指創下新高帶動，昨日台股早盤大漲逾800點，來到4萬1575.84點，再創新高，然隨後獲利了結賣壓出籠，指數一度翻黑，成交量不斷累積，終場加權指數上漲369.56點，收在4萬1138.85點，成交量寫下1.524兆天量，加上櫃買4261億餘元成交量，整體上市櫃成交量近2兆元。

廣達市值超車富邦金

衝破1.33兆 台股第10大

昨日最受矚目的是代工大廠廣達（2382），憑藉AI伺服器出貨的強勁動能，市值衝破1.33兆元，正式超車「金控獲利王」富邦金（2881），躍居台股市值第10大；對比2023年4月底，台股市值前10大仍可見到金融、電信與塑化等身影，短短3年，前10大榜單已是「滿滿的AI」！

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外資買超751億 史上第4大

觀察昨日3大法人動態，外資買超751.04億元，創下史上第4大紀錄，投信則連10買、昨買超17.8億元，自營商賣超96.1億元，合計3大法人昨買超672.74億元；外資台指期淨空單昨增加2280口，累積外資台指期淨空單來到近5.1萬口。

玉山科技島基金經理人王偉哲指出，AI產業走勢強勁，半導體族群收益預期成長高於大盤平均水平，提振市場對AI晶片需求的信心，激勵近期費半指數漲幅遠優於整體市場，而台灣一向與美股科技股高度連動，再度挹注台股多方氣勢。

野村投信也認為，在總經穩健成長、資金結構改善、產業動能強勁以及AI趨勢確立的多重支撐，台股具備持續向上的基礎，對投資人而言，當前修正反而提供分批布局的契機，建議聚焦具備技術門檻、訂單能見度高，且直接受惠AI供應鏈成長的關鍵產業，才能掌握未來長線投資機會。

5日線可作為強弱觀察依據

元大投顧則提醒，投資人要留意大盤月、季線正乖離分別衝上8.7%及18.4%，加上融資餘額不斷疊加，過熱盤勢容易引發獲利賣壓並導致震盪加劇情況，逢高可適度獲利落袋，利用類股輪動與高低位階來回操作，下檔以5日線作為強弱觀察依據。

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