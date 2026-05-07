竹篙湊菜刀！ 台電︰核三、核四燃料棒不可互用

台電董事長曾文生昨強調，核三與核四的原廠不同，燃料棒「無法互相流用」。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕核四燃料棒二〇一八年起分批外運至美國保存，近來核三重啟引發討論，出現燃料棒外運浪費的「竹篙湊菜刀」誤導性說法。台電董事長曾文生昨強調，核三與核四的原廠不同，燃料棒「無法互相流用」，過去外運則是依立法院決議；台電補充，核四燃料棒放國內、國外保存的價格相差一倍，三年已省下四．五億元。

台電指出，核四原廠是奇異公司、機組為沸水式反應爐，而核三原廠是西屋公司、採壓水式反應爐，每座核電廠燃料棒都是客製化規格，不同核電廠機組無法通用，且燃料棒專利分屬不同公司。

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核四燃料棒外運保存 估計3年可省4.5億元

核四原有一七四四束燃料棒，根據立法院二〇一八年一月決議，共分七次外運，至二〇二一年三月全數外運完畢。近來外界質疑異地保存根本是浪費；台電澄清，放置國內需配合監管機構檢查，也要警力維安等，年花近三億元，外運保存每年約一．五億元，價格差一半，且外運保管前二年免費，估計三年外運費用可省下四．五億元。

核四燃料棒當初採購價約八十億元，台電原想找國際買主，但要接手直接使用難度頗高，必須與核四機組相同、採用沸水式（ABWR）反應爐；此外，核四是全新尚未運轉的機組，第一批使用「初始燃料」，鈾二三五的濃度與運轉中的機組完全不同。

據了解，台電核四燃料束已拆解成燃料棒，未來看市場行情，燃料棒拆成燃料丸再磨成粉出售。事實上，燃料棒都是鈾原料製作而成；專家解釋，核四鈾燃料確可重新設計給核三廠使用，但核三廠與原廠西屋有合約關係，也涉及原廠專利設計問題，實務上較難行。

目前國際為返核趨勢，對台電而言，核四燃料丸拆解成粉末後，價值更高，內部也判斷鈾料長期看漲，因此處理不急於一時；根據市場行情估算，台電核四燃料棒潛在價值至少超過百億元。

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