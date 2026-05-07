Q3油氣穩供 卓揆︰Q4提前部署

行政院長卓榮泰（前排中）昨出席「2026台灣能源高峰論壇」。 （行政院提供）

〔記者鍾麗華、廖家寧／台北報導〕行政院長卓榮泰昨出席「二〇二六台灣能源高峰論壇」時表示，為加強因應中東戰爭衝擊，台灣中油過去幾個月持續在國際市場「搶油搶氣」，政院於民生專案會報要求經濟部、台電與中油等，要把計畫不只做到九月，連第四季都要提前執行，避免原物料供應產生任何困難。

卓揆指出，穩定的電力供應是支撐高科技產業、中小微企業發展的重要基礎，政府將以「充足且有韌性的電力供應」、「低碳自主的綠色電力」及「能源價格穩定」三大目標推動能源政策，持續強化電網韌性、深化多元綠電及深度節能，並持續穩定能源供應與民生物價。

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在能源韌性部分，卓揆表示，政府持續盤點未來所需電力，不僅增加大量新型燃氣機組，也持續開發新的再生能源，以及提前四年在二〇二八年完成強化電網韌性建設計畫，到二〇三二年之前，台灣的電力供應都充裕無虞。

卓揆強調，中油在過去幾個月於國際市場「搶油搶氣」，政院已要求經濟部、台電與中油等，要把計畫不只做到九月，連第四季都要提前執行，不要讓供應產生困難；台灣已經連續五週沒有大幅調整電和其他民生用品價格，中油自二月二十八日後已吸收一三四億元，台電則自行吸收天然氣漲價的成本。

中油已規劃冬季採購 整體供應無虞

經濟部次長賴建信表示，中油長期建置涵蓋全球一八〇多種油品、分布於四十多國的資料庫，當特定來源受阻時，可迅速轉換採購來源，因此目前油氣供應至九月無虞；中油也已提前規劃冬季採購，整體供應無虞，台灣透過多元採購與長期布局，已建立相對穩定的供應體系。

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