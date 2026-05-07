中國經濟抗美檯面化 外企更加卻步

中國開始真刀真槍應對美中經濟衝突，有分析認為，中國這些舉動只會把更多外企拒於門外。（路透資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕過去一週，中國先是否決Meta二十億美元收購中資人工智慧（AI）新創公司Manus的交易，之後再下令中企不得遵守美國對中國煉油廠的制裁措施。《華爾街日報》指出，這些空前之舉顯示，中國不再只是威懾，而是開始真刀真槍應對美中經濟衝突；但有分析認為，中國此舉只會把更多外企拒於門外。

報導指出，自美國總統川普第一任期以來，中國即默默建立其經濟武器庫，包括一份黑名單：針對具敵意的外商；一項法律：授權懲罰任何協助美國對中國標的實施制裁的企業；一項要求：讓中國實體無視美國的制裁規定；以及擴大反壟斷監管機構的權力，使其能以國家安全為由撤銷跨境併購交易。

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儘管武器庫不斷擴充，過去皆為虛張聲勢，而上週的行動似乎展現中國態度丕變。上週一，中國發改委撤銷Meta收購Manus交易，既無補救方案，也無反壟斷說明或保留外交轉圜餘地，顯示北京似乎覺得不再有必要假裝權衡利弊。

五天後，中國商務部首度動用「阻斷令」，禁止所有企業遵守美國財政部對購買伊朗原油的五家中國煉油商實施的制裁。相關煉油公司可對任何遵守美國制裁的交易方，包括拒絕處理付款的銀行、拒絕承保的保險公司，以及不願承運貨物的船東，向中國法院提出告訴。

遵守華府規定可能在中國挨告，使得涉及中國石油貿易的跨國企業面臨雙向究責的難題。

中國態度轉變的一個原因，可能是中國在關鍵技術領域的替代方案日漸成熟，使得排除與西方企業的合作感覺代價不怎麼可怕。其次，中國國家主席習近平可能認為他已掌握對付川普的「密碼」，亦即川普是可以「被消耗和熬走的」，控制性的讓局勢升溫可以重設談判底線，而不讓關係崩壞。

然而，「紅色賭盤」作者沈棟指出，中國每一項新舉措「都在收窄進入中國的大門，而願意進入或擴大中國業務的投資者和企業已越來越少」；他說，中國是「一頭龐然大物」，不太可能崩潰，但正走向「漫長而痛苦的消耗，偶爾伴隨著迴光返照」。

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