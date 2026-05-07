中國過剩化學品傾銷 歐投訴案爆量

歐洲化工企業對中國進口化學品的反傾銷投訴案件創紀錄最高。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國《金融時報》報導，歐洲化工企業對中國進口化學品的反傾銷投訴案件創紀錄最高，歐盟過去兩年已對中國廉價進口化學品發動數十起調查。

歐盟官員指出，近十年幾乎沒有來自該產業的投訴後，他們的案件如今占了新案例的一半。這些產品通常是鮮為人知但對生產至關重要的原料；例如用於動物飼料和藥物的離胺酸，如今歐盟只剩下一家製造商在生產。

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歐洲化學工業理事會（Cefic）理事長孟辛克（Marco Mensink）表示，中國對化學品產業的宰制已將歐洲化學品產業推向臨界點，這個產業已因高能源價格和過度管制而面臨困境，「投訴案件已創新高，至少有二十六件等待調查」。英國富豪雷克里夫（Jim Ratcliffe）擁有的化學品公司英力士（Ineos），光在去年十一月就提出十起投訴。

在二〇一八至二〇二〇年，歐盟每年僅發動一起調查，此後緩慢增加。到二〇二四至二〇二五年，歐盟每年發動十二起調查。

歐盟高級官員指出，投訴案激增主要是因為中國房地產泡沫破裂，打擊國內住房和家具需求，供應商急著尋找新的海外客戶。該官員說：「中國有很多殭屍企業，完全沒有進行整頓，供應給建築的產業現在把過度生產出口至海外。」

過去兩年，歐盟對進口化學品發動二十四起反傾銷調查，以決定這些產品是否以低於公平的價格銷售，其中包括用於製造許多塑膠產品的1,4-丁二醇（BDO），以及製造尼龍和一些藥物所需的己二酸。

孟辛克說，過去三年，歐洲化學品產業已關閉約七％產能，關閉速度每年都翻倍，一些化學品只剩單一製造商生產，歐盟已無法自行生產如止痛退燒藥等化學品。

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