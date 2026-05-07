法國端稀土戰略 促G7突破中國壟斷

七國工業集團（G7）昨在巴黎召開貿易部長會議，尋求在確保關鍵礦產供應，以突破中國壟斷的議題上達成共識。（路透）

美國籲擁有關鍵礦產國家 合作設立價格下限 阻掠奪性定價

〔編譯魏國金／綜合報導〕七國工業集團（G7）昨在巴黎召開貿易部長會議，尋求在確保關鍵礦產供應，以突破中國壟斷的議題上達成共識。法國外貿部長佛利西耶指出，法國希望關鍵礦產供應是其擔任G7輪值主席國期間，所交出最具體的一項成果，「以保障我們的供應鏈，確保不被特定國家挾持」。

路透報導，參與討論的官員對於降低對中國依賴的必要性廣泛認同，但對於如何進行有嚴重分歧；該會議也將討論工業產能過剩，以及世界貿易組織（WTO）改革的議題。

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法將重建永久磁鐵供應鏈

前一天，法國經濟部長勒斯鳩宣布重建法國稀土產業計畫。他說，中國透過大量投資與定價政策，將潛在競爭對手逐出市場，從而奪取了龐大的市占率。他指出，法國的戰略旨在重建本土稀土與永久磁鐵的供應鏈，以期在電動車、風機、電子產品與國防領域上，降低對中國關鍵材料的依賴。

該計畫鎖定整個價值鏈，包含從確保海外礦產供應，到在法國進行加工以及合金與磁鐵生產等。法國希望至二〇三〇年，所生產的稀土氧化物能滿足歐洲一〇〇％的重稀土、四分之一輕稀土的需求，以及生產滿足歐洲十％需求的合金。

他提到G7部長級會議說，「我們的目標是確保透過國際合作，開發替代方案，類似一九七〇年代石油輸出國組織（OPEC）壟斷產油時，國際能源總署（IEA）應運成立的狀況」。

美國副國務卿藍道五日也表示，美國與其他國家不能繼續讓中國掌控關鍵礦產供應鏈，並隨意「開關水龍頭」，美國首要任務之一是和全球各國簽署合作備忘錄，特別是擁有關鍵礦產的國家，合作設立價格下限，確保掠奪性定價行為無法被用來阻止全球各地對關鍵礦產的新開發，這對全球自由經濟發展至關重要。

澳洲稀土大廠萊納斯執行長拉卡澤說，美國與歐盟推動的新規範正協助客戶，向中國以外的供應商進行採購。她指出，美國明年將實施新的採購指導法規，其中包含限制特定磁鐵、鉭和鎢的採購，歐盟也將在關鍵原物料架構下，對相關供應實施採購限制。

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