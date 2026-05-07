生育補助加碼 每胎10萬 紅包今明入帳

今年起每生一胎政府補助加碼至10萬元，勞動部勞保局6日宣布，將在7日、8日入帳。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕今年起，新版生育補助加碼上路，不論投保身分，每生一胎政府補助加碼至十萬元，先前因預算問題未能補足發放，勞動部勞保局六日宣布，國保及未參加相關社會保險的媽媽，將在五月七日入帳，勞保、農保等於五月八日入帳，合計約二萬餘人受惠。

勞保局強調，之後請領生育補助的媽媽，均將每胎合併一次發給十萬元，毋須另行申請；無論一胎或雙胞胎、三胞胎，生育補助將依胎數比例增加至每胎十萬元，雙胞胎合計二十萬元、三胞胎三十萬元，依此類推。

請繼續往下閱讀...

加發生育補助至每胎十萬元，僅限「國人」享有，必須在今年一月一日後生產，且申請生育給付者為「本國新生兒媽媽」，勞保局將依既有申請資料主動比對補助資格，符合資格者在母親節前夕陸續補發差額；補助款項將自動匯入申請生育給付時填寫的金融帳戶，並以簡訊或書面即時通知。

勞保局說，先前因總預算案未審查，生育給付加發無法撥款，已申請民眾將陸續補發，後續申請也可依照既定流程獲得給付。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法