書劍集》在不確定中尋找確定性

在不確定性上升時，資金常偏向尋找避風港。（彭博資料照）

多數國家2026年的經濟成長率估計將比前一年下降，但主要股市不懼新美伊之戰造成油價上漲等威脅，仍繼續強挺攀高。在不確定性上升時，資金常偏向尋找避風港；最近幾年全球金融市場表現與實體經濟的整體落差，正反映出投資人對安全資產的定義，有了更實際的調整。

不管是國際貨幣基金（IMF）或世界銀行（World Bank）的預測，2026年多數國家的經濟成長率都將低於2025年。經濟基本面看淡，加上地緣政治衝突及美中對抗的持續，連美國聯準會（Fed）的貨幣政策都採取觀望對策，等待戰爭、油價等重大變數有新的方向。

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在悲觀氣氛籠罩下，資金應會流向避險資產，過去美元、黃金，甚至比特幣等，都甚受投資人青睞。可是這些資產的價格，最近並無異常上漲的現象，可見資金並未大規模挹注到這些地方。到哪裡去了呢？

不管是國內或國外，資金的合法移動都有紀錄，雖可以從中理出方向；然而，資金的流向也可以用結果論，即是由資產價格反映出來。美股是其一，資料中心、GPU、雲端需求爆發，帶動大規模的投資，支撐美國經濟於不墜；另外就是受益於AI發展最顯著的台股，台灣2025年經濟成長率高達8.7%，半導體、AI伺服器帶動的罕見出口榮景，使主計總處大幅上調2026年成長預測。

資金移入AI相關產業，使美股及台股總市值持續創新高，既代表著投資人尋找的避險資產性質轉變，某種程度卻也反映AI發展的確定性。從價格看，還可以發現除了AI以外，大型股也是投資人的新偏好。標準普爾500指數（S&P500 Index）是追蹤美國500家大型上市公司的股價指數，截至2026年5月4日的過去5年中，上漲了約70%；而同期間，美國股市中具代表性的小型股指標羅素2000指數（Russell 2000 Index）僅增加約23%。

在高利率與戰爭的不確定環境下，資金持續且更加速地流入具有定價能力與長期成長性的產業和企業，而非傳統認定的安全資產，除了代表投資人對未來的信心外，也顯示了「前景」，在「穩定」中所占的份量已愈來愈高。

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