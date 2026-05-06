財經青紅燈》台灣經濟奇蹟再現

主計總處公布第一季GDP成長概估13.69%，不僅創近39年單季新高，且遙遙領先主要經濟體。（記者鄭琪芳攝）

■鄭琪芳

儘管美國關稅及中東戰火陰霾未散，台灣經濟表現仍持續寫下驚奇。由於出口強勁帶動國內生產及投資，主計總處公布第一季GDP成長概估13.69%，不僅創近39年單季新高，且遙遙領先主要經濟體，遠高於中國的5%、新加坡4.6%、香港4%、南韓3.6%等。近幾年台灣經濟屢屢寫下驚奇，已連續2季GDP出現雙位數成長，且全年GDP有望連2年超過8%，另一個「台灣經濟奇蹟」似乎正在21世紀重演。

台灣從過去「悶經濟」到如今令人稱羨的經濟榮景，不過10年的時間，當然，這並非單一因素造成的，包括美中貿易戰、去中化浪潮、全球供應鏈重組、AI商機爆發等，以及政府產經政策變化等，都是台灣經濟逐漸脫胎換骨的主因，從以往「大膽西進」，到後來「新南向」、「東進」、「脫中入北」等。反映在經貿版圖上，今年第一季台灣對美國出口占比升至33.5%、創36年最高，對中港占比降至23.7%、為26年新低，且台灣對美國貿易值占比已升至23.1%、為25年來首度超越中港。

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事實證明，台灣對中國經貿依存度持續降低，經濟表現反而愈來愈好；換言之，不論從政治或經濟層面來看，「傾中」這條路顯然已經走不通了。當前台灣經濟正走在正確的道路上，現階段發展策略應是擴大領先優勢，並改善產業發展不均衡問題，讓全民共享經濟成長果實，而非回頭去依賴中國；台灣好不容易重演經濟奇蹟，這是全民共同努力的成果，應該共同守護這個成果，不能因為部分親中人士的政治意圖而毀了。

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