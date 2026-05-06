盤勢分析》520前指數維持高檔

台股在經過前天的飆漲後，上檔壓力浮現，但多頭氣勢仍在。（資料照，記者林正堃攝）

中東對峙再度升溫，導致油價應聲上漲、美債殖利率上升、美股四大指數回檔，費城半導體指數小跌，台股在經過前天的飆漲後，上檔壓力浮現，但多頭氣勢仍在，台積電（2330）熄火休息，不過權值股聯發科（2454）拉出第二根漲停、鴻海（2317）也大漲、記憶體族群續強，中小型股活蹦亂跳，加權指數與櫃買指數同步創高，加權指數終場上漲64.15點，收在4萬769.29點，成交量約1.03兆元。

啟發投顧副總容逸燊分析，日韓股市休市，台股僅小幅震盪，雖台積電拉回，聯發科再漲停，股本較大的鴻海也撐住指數，520之前黑手將使指數維持在高檔，美股將有CPO公司重量級財報公布，昨日CPO及各族群都有零星表現，散熱族群指標漲多拉回，未來影響較為關鍵將是川習會及Fed新任主席上任。

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群益期貨指出，台股昨日呈現區間震盪整理格局，盤中一路平盤上下游走，終場台股收在平盤附近位置，成交金額縮減，美伊再傳衝突，原油走升，但在市場已逐漸反應鈍化之下，短線台股拉回仍可以樂觀操作。

統一投顧表示，台股與季線正乖離已逾18%，短線慎防盤面劇烈波動。惟從美國CSP龍頭財報展望可見AI變現轉佳，台股AI供應鏈4月營收也皆樂觀，後有Google I/O開發者大會以及Computex等科技大事，加上內資ETF及融資買盤推升，有利指數持續震盪盤堅。

三大法人昨合計賣超約27.3億元，其中外資買超39.3億元、投信買超34.1億元，自營商賣超100.8億元；外資台指期淨空單昨大增5183口，累積外資台指期淨空單逾4.86萬口。（記者卓怡君）

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