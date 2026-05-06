股王信驊 Q1每股大賺37.41元

信驊董事長林鴻明。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕股王信驊（5274）營收連續6個月創下新高，昨公告4月合併營收12.79億元，月增3.53%、年增81.59%，累積1~4月合併營收44.25億元，年增59.81%，首季每股稅後盈餘高達37.41元，季增18.04%、年增59.36%，再創單季獲利新高。

受惠AI伺服器BMC出貨 營收連續6個月創新高

信驊受惠AI伺服器BMC（遠端伺服器控制晶片）出貨持續大增，連續6個月營收創下新高，信驊自4月1日起調漲BMC晶片價格，漲幅達雙位數百分比，外資法人認為此波漲價動能可望延續至下半年，隨著全球雲端資本支出今年大增，在產品組合優化與出貨大增雙重助力下，信驊毛利率與獲利將進一步提升。

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新唐營運走出谷底 BMC新品受矚目

微控制器廠（MCU）新唐（4919）昨舉辦法說會，因旗下BMC新品備受矚目，新唐看好在AI ASIC應用成長帶動下，現有客戶今年至明年ASIC相關業績年增可高達50%，並已針對新一代系統CSP（雲端服務供應商）進行送樣。由於現有客戶黏著度高，涵蓋現有與次世代產品，今年第四季將推出新一代BMC及CMS產品。

至於供應鏈成本上漲壓力，新唐4月已對客戶發出部分產品漲價通知，若未來供應鏈成本壓力持續發生，價格調整可能進一步延伸到更多產品，藉此維持公司合理且穩定的獲利水準，並支撐後續的投資計畫。

新唐第一季營運已逐步走出谷底，本業雖仍虧損，但在業外挹注下，較前一季由虧轉盈，每股稅後盈餘（EPS）0.02元。

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