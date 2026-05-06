打入CoWoS供應鏈 世界先進 看旺第2季

世界先進董事長方略。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠世界先進（5347）昨召開法說會，宣布新加坡合資公司VSMC的12吋廠進行營運調整，公司與客戶達成協議，由客戶「寄託設備＋長約產能承諾」，接單轉向為客戶新增矽中介層（Interposer）晶圓製造服務。受產品組合改變及製程複雜度影響，12吋新廠投資總額由78億美元降至67億美元，滿載月產能由5.5萬片下修為4.4萬片。業界認為，這代表世界先進在大股東台積電（2330）的加持下，將打入AI的先進封裝CoWoS供應鏈。

新加坡廠 產能需求強勁

世界先進表示，客戶因應地緣政治風險考量，對新加坡廠產能需求強勁，建置中的12吋產能全被包下，該廠自2024年下半年開工以來，進展順利，技術授權／轉移由台積電提供，預計2027年第一季量產、2029年滿載，不排除提早。董事長方略指出，將謹慎評估興建第二座12吋廠的可行性。

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方略表示，今年營運表現可優於產業預估幅度，尤其AI與高效運算（HPC）伺服器相關營收已較去年成長近2倍，營收占比提高到雙位數，成長動能將持續到明年。

總經理尉濟時表示，預估第二季晶圓出貨量將季增10%到13%，產品平均售價（ASP）將季增2%至5%，毛利率預估31%至33%。第一季毛利率29.3%，稅後淨利22.46億元，每股稅後盈餘為1.18元。

華邦電：Q2DRAM漲幅比首季多

記憶體廠華邦電（2344）昨也召開法說會，受到設備交機延緩，資本支出從上季公布的421億元下修到405億元，部分金額延到明年，但不影響今年擴產。總經理陳沛銘指出，對NOR Flash、SLC NAND Flash與DRAM價格同步看漲，目前產能滿載且將持續擴產，預估DRAM供給缺口將延續到2028年以後，第二季價格漲幅會比上季多，SLC NAND快閃記憶體市場缺口也越來越大，更是華邦電今年擴產重頭戲。

華邦電第一季毛利率達53.4%，稅後淨利101.14億元，季增195.5%，每股稅後盈餘2.25元，較市場預期為佳，第二季預期營收與獲利會更好。

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