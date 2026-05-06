2024年最高法院駁回了大房三子張國政的上訴，確認張榮發的「密封遺囑」有效，二房四子張國煒打贏了第一仗。（資料照）

記者王憶紅／特稿

長榮集團創辦人張榮發過世後，大房與二房間遺產官司打了數年，二〇二四年最高法院駁回了大房三子張國政的上訴，確認張榮發的「密封遺囑」有效，二房四子張國煒打贏了第一仗；而張榮發基金會日前向法院提起「死因贈與」訴訟，正式加入張榮發遺產訴訟戰局，可說是殺出程咬金。

最高法院當時判決確認張榮發的「密封遺囑」有效，即認定張榮發在立遺囑時具備行為能力，且程序符合法律要件；而根據遺囑，扣除其他繼承人的「特留分」後，張國煒可繼承張榮發的所有股票、不動產及存款。

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雖然遺囑確定有效，但遺產的實際分割與轉移進度緩慢。張國煒主張原指定的四位遺囑執行人怠於履行職務，因此向法院聲請撤換；並在今年二月親自前往台北地方法院出庭，與遺囑執行人正面對決。他還主張海外資產不涉及特留分問題，應直接進行分配，但執行人也遲遲沒有動作。

長榮老臣︰基金會反制策略

就在目前官司進度還卡在「執行人是否適任」及「遺產現值重估」時，基金會突然出招，長榮老臣研判，基金會此舉不排除是反制張國煒的相關策略。

所以，張國煒委任律師林文鵬強調，張榮發遺產沒有「死因贈與」問題，基金會提告只是拖延遺產分割時間而已。

基金會主張張榮發生前多次宣示「身後財產全數捐贈基金會用於公益」，遺產應由基金會承受，屬於契約效力；但張榮發二〇一四年所立的代筆遺囑，指明「存款、股票、不動產全部由四子張國煒單獨繼承」。若二者都是合法、具有效力，恐將出現張榮發生前最後一份具有合法效力遺囑推翻前者的情況。

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