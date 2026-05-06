遺產捐公益？ 張榮發基金會提告「死因贈與」

張榮發基金會日前向法院提告，主張基金會創辦人、長榮集團總裁張榮發遺產應為基金會所有。（取自張榮發基金會官網）

主張應履行其生前約定 張國煒律師批拖延遺產分割

〔記者張文川、王憶紅／台北報導〕張榮發基金會日前向法院遞狀，主張長榮集團創辦人張榮發於生前著作及多次受訪、並於全體員工面前表明「身後財產全數捐贈基金會」，構成「死因贈與約定」，此項約定應於張榮發二〇一六年過世後即生效，訴請四名遺產執行人柯麗卿、戴錦銓、吳界源、劉孟芬「給付贈與物」，台北地方法院定本月十四日首次開庭。但張國煒委任律師林文鵬強調，沒有贈與的問題，基金會提告只是拖延遺產分割時間，將參加遺囑訴訟，保障自身權益。

台北地院14日首次開庭

基金會強調，張榮發於二〇一二年出版的口述自傳「鐵意志與柔軟心：張榮發的三十三個人生態度」中，明確表達「將來到我離開人間那一天，我所有剩下的錢，都會捐給基金會」，也曾多次公開向基金會員工表示：「即使有一天我不在了，基金會還是要繼續做下去，不用擔心錢的問題，我的錢都會留給基金會」。

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據悉，張榮發基金會據以主張履行死因贈與約定，今年三月底向台北地院提出民事訴訟，訴請「給付贈與物」，被告是柯麗卿等四名張榮發遺囑執行人。

據了解，基金會此波主張的給付金額是十億元，作為後續相關主張的試金石，以節省高額裁判費。

但張國煒委任律師林文鵬強調，沒有贈與的問題，基金會提告只是拖延遺產分割時間，將會參加遺囑訴訟，保障自身權益；張榮發基金會若真心要完成「子女有股票就好，我的錢要捐給基金會做公益」的說法，創辦人離世時就應提出，不該拖到至今才提出。

法界指出，死因贈與是指因「贈與人死亡」才發生效力的贈與行為，贈與人與受贈者雙方是契約關係，有別於遺產贈與的單方面行為；死因贈與物於贈與人死亡時不屬於遺產者，贈與契約不因此無效，受贈人仍得以請求履行。

法界認為，若張榮發基金會勝訴，意即法院若認定張已將生前財產贈與基金會，且自張榮發死亡日起生效，遺產將化為死因贈與物而歸於基金會，形同遺產歸零，張家大房、二房延燒多年的十幾起遺產官司恐將「白打」，沒有子嗣可獲得遺產。

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