專家︰低估油價衝擊 恐陷夢遊式衰退

能源價格上漲逾五十％，但本月一日標普五百飆漲創下史上最高盤中紀錄。專家警告，全球經濟可能正「夢遊般」步入「一場嚴重衰退」。（歐新社資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕能源顧問公司Energy Aspect創辦人兼市場情報首長森恩（Amrita Sen）警告，隨著投資人持續低估油價上漲的衝擊，全球經濟可能正「夢遊般」步入「一場嚴重衰退」。

油價上漲50％ 標普500也創新高

CNBC報導，本月一日標普五百飆漲至七二三〇．一二點，創下史上最高盤中紀錄。儘管美伊衝突自二月二十八日爆發以來，能源價格已上漲逾五十％，但股市仍持續走高。

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森恩說，「這是我們面臨最大的謎題：我們認為油價應高漲、而股市應更加疲軟；我認為我們正夢遊般步入一場可能相當嚴重的衰退」。

她說，許多投資人處於「極度錯置的狂喜狀態」，這些人繼續無視目前能源供應吃緊將衝擊亞洲經濟體的問題。

儘管石油輸出國組織（OPEC）承諾石油增產，但她警告，這主要是象徵性的，且遠不足以彌補供應損失。她說，「這是一場規模巨大的能源危機，我相當驚訝股市完全無視於此，還在談論第一季財報有多麼好」。

高盛分析師四日報告則指出，全球石油庫存並未降至極低水準，不過從原油提煉而成的關鍵成品油（refined products）卻有供應短缺危機，部份亞洲國家的曝險程度較高，該報告點名的國家包括南非、印度、泰國與台灣。台灣經濟部則重申，油氣安全存量高於法定標準，供應無虞。

該報告表示，全球石油庫存，包括原油及提煉後的產品，目前估計約達一〇一天的需求量，至五月底可能降至九十八天，儘管仍高於緊急門檻，但此數據掩蓋了特定油品與地區較為嚴重的短缺問題。高盛分析師警告，維持飛航與工業供應鏈運作的關鍵燃料可能短缺。

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