歐盟乾淨能源計畫 禁用中製逆變器

歐盟已禁止其資助的乾淨能源計畫使用中國製逆變器（inverter）。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》報導，歐盟已禁止其資助的乾淨能源計畫使用中國製逆變器（inverter），擔心其對歐盟電網構成風險，並將優先採用歐洲製逆變器。歐盟執委會表示，這是針對中國等國的高風險供應商採取一系列行動的第一步。

光電系統「大腦」 優先採用歐製品

近年來歐盟對於中國主導綠能科技領域的疑慮越來越深，擔心歐盟依賴中國的供應會成為日益嚴重的弱點。

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逆變器被稱為太陽能系統的「大腦」，可協助將再生能源接入電網。歐盟官員表示，上述禁令已自四月初開始生效，適用於新計畫，已推進的計畫則給予部分彈性。

歐盟已將中國、俄羅斯、北韓和伊朗等四國列為高風險國家，但只有中國在歐洲的逆變器市場占主導地位。中國掌控全球八十％的逆變器供應。

天然資源諮詢業者Wood Mackenzie在今年一月發布的報告顯示，中國華為和陽光電源（Sungrow）在去年上半年名列全球太陽能逆變器製造商前兩名，領先德國的SMA和奧地利的Fronius。

歐盟官員指出，這項政策適用於來自中國、特別是華為及陽光電源等公司生產的逆變器，歐盟將優先採用歐洲製造的逆變器，或是日、韓、美、瑞士等理念相近國家供應商的產品。

該官員說，歐盟相信有足夠的非中國供應商可以供貨，預計額外成本將低於二％，「我們從業者那裡得到強烈訊號，他們能夠迅速提高產能」。

歐盟官員指出，這可能只是其採取的一系列行動的第一步，最終可能導致歐盟對「網路安全法」的修訂，進而賦予歐盟完全禁止高風險供應商進入歐盟市場的權利。

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