一銀文教基金會投入逾千萬扶持無醫鄉 獲牙醫師公會表揚

第一銀行文教基金會榮獲中華民國牙醫師公會全國聯合會頒發感謝狀表揚，左起中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長陳世岳、衛福部長石崇良、一銀公關室主任陳玉芬。（一銀提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕在台灣偏遠鄉鎮中，部分地區缺乏醫院及診所，這類地區被稱為「無醫鄉」。為了彌補偏鄉醫療缺口，自2021年起，第一銀行及第一銀行文教基金會啟動「醫心傳愛 愛心無礙」守護無醫鄉計畫，推動多項醫療設備建置與升級，5月3日榮獲中華民國牙醫師公會全國聯合會頒發感謝狀表揚，肯定第一銀行文教基金會對醫療平權的努力，落實深耕ESG（環境、社會、公司治理），打造轉化企業資源為公益能量的典範。

為協助偏鄉地區因地理位置造成的醫療落差，讓偏遠村落及山區民眾也能獲得完善的口腔照護服務，第一銀行及第一銀行文教基金會攜手醫療院所、中央健保署南區業務組與中華民國牙醫師公會，展開產、官、醫三方深度協作，透過精準的資源配置，協助當地醫療設備升級與更新，也讓偏鄉巡迴醫療團隊能擁有更專業、更精良的診療空間及工具，大幅優化就醫環境與服務量能。

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本計畫已投入超過1200萬元，為8間醫療單位與12所偏鄉學校擴充醫療資源，受惠人數逾2萬人次。今年將持續挹注資金，捐贈嘉義縣阿里山鄉衛生所、香林國小、中埔鄉社口國小及同仁國小，共4臺牙科診療椅及相關設備，提供偏鄉地區居民及學童更安全且完善的牙醫診療服務。

第一銀行及第一銀行文教基金會將持續秉持「就在你左右」的經營理念，關注醫療平權議題，構建更具韌性、更具溫度的醫療支持體系，讓專業的醫療服務走進每一個需要的角落，更期盼發揮拋磚引玉的效果，讓更多企業與大眾伸出援手齊心送暖，以具體行動回饋社會。

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