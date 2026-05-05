財經青紅燈》台光電市值輾壓金控股的啟示

台股昨日站穩四萬點大關，今年以來大漲近1萬2千點，市值前10大公司有9家是電子業，而且都跟AI相關，，以往也是市值前10大的常客國泰金，如今已掉到第12名，顯示台股明顯的「質變」。（示意圖，中央社資料照）

台股昨日站穩四萬點大關，今年以來大漲近1萬2千點，這是過去無法想像的，而且台股出現跟過往不同的景象，萬金股出現2家、千金股超過40家，很多千金股過去只是幾十元、甚至5元銅板有找的股價，如今搖身一變市值甚至破兆，嚇呆很多資深股民。

攤開上市公司市值排行，前10大公司有9家是電子業，而且都跟AI相關，僅有一家富邦金（2881）排行第9，以往也是市值前10大的常客國泰金（2882），如今已掉到第12名，顯示台股明顯的「質變」。

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市值前10大最特別的是台光電（2383），這家歸類在PCB族群、生產銅箔基板的公司，在2008年金融海嘯時期，股價甚至跌到不到5元，營運明顯承壓，但近期股價最高來到4800元，18年來漲了超過1千倍，昨天市值已來到1.7兆元，除了輾壓所有金控股外，也比下廣達（2382）、中華電（2412）等過去前10大市值公司，堪稱台股近年最大傳奇。

台光電因為成功卡位AI供應鏈，成為主要供應商，已連續5季賺一個股本，今年首季EPS已來到14.9元，外界估今年EPS極可能達80元以上，算一算本益比將近60倍，相較富邦金首季EPS4.72元、股價才91元，台光電真是貴不可攀。

但千金股股價能扶搖直上，除了AI供應鏈的關係，一大部分也是因籌碼多被鎖定，看看幾檔主動式ETF的前10大持股，台積電（2330）、台達電（2308）、台光電幾乎已成基本持股，現在台光電持續創高，日成交量不過3、4千張，已是特定人才買得起的股票，相較金控股市場籌碼多，本益比再怎麼低，也很難買得動，所以照此趨勢，金控股市值會陸續再被超車，市值前10大看不到金控公司，應該很快就會發生了！（陳永吉）

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