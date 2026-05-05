熱門股》AI占比提升 國巨*爆量強彈

國巨*昨股價爆量大漲，早盤最高來到345元，創股票分拆以來新高，終場上漲25.5元、以342.5元作收，成交量近5.34萬張。圖為董事長陳泰銘。（資料照）

被動元件大廠國巨*（2327）上週舉行「2026國巨集團人工智慧高峰會」，董事長陳泰銘表示，未來重心放在高門檻、高客製化以及具有成長性的高端市場，更直指液冷散熱領域透過高精度感測器已達百億元營收，國巨*昨股價爆量大漲，早盤最高來到345元，創股票分拆以來新高，終場上漲25.5元、以342.5元作收，成交量近5.34萬張。

陳泰銘認為，國巨*在AI世代擁有三大優勢，包括客戶對能提供「全方位解決方案」的供應商需求上升，被動元件廠商需有能力做出客製化與最有差異化的解決方案，國巨*的「速度」以及「客戶優先」會在AI產業供應鏈中受惠及勝出；他說，與AI應用相關的營收已達12億美元，2年內成長4倍、占營收比重達15%，且占比將持續向上。

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外資連6買國巨*合計近2.14萬張，投信昨買超41張、自營商連5買約2800張。（記者張慧雯）

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