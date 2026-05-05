南亞科4月營收255億 月增4成、年增717%創新高

南亞科總經理李培瑛。（資料照，記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕受惠市況缺貨漲價，DRAM廠南亞科（2408）昨日公布4月自結合併營收為254.91億元，首度破200億元大關，月增40.29%、年增717.33%，創單月營收歷史新高，值得留意的是，自去年DRAM缺貨潮以來，南亞科4月營收月增與年增幅度也雙雙創新高。

南亞科今年前4月累計合併營收為745.78億元，相較去年同期增加623.58%。南亞科昨股價亮燈漲停鎖住，達237元，一舉上漲21.5元，成交量高達14.16萬張。外資昨轉大買2.83萬張、投信買超183張、自營商買超1469張。

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DRAM第二季續漲

高毛利率可延續至Q4

南亞科受惠第一季DRAM平均售價上漲超過70%，毛利率勁揚至67.9%、季增18.9個百分點，稅後淨利260.58億元、每股稅後盈餘8.41元，毛利率及獲利皆創新高。預估第二季DRAM價格漲幅約在雙位數百分比，高毛利率將可延續到第四季，DRAM供不應求則可到2027年。

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