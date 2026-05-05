台泥荷蘭子公司 評估赴歐IPO

台泥舉辦80週年慶「築夢文明」活動，董事長張安平昨表示，正在評估赴歐洲上市。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥（1101）80週年慶「築夢文明」活動，昨天邀請金融業投融資機構賓客出席，台泥董事長張安平親自宣布，台泥已啟動旗下荷蘭子公司TCC Dutch於歐洲資本市場上市評估，目前以倫敦、巴黎、法蘭克福、阿姆斯特丹4大歐洲金融重鎮為主要評估地點。

台泥80週年慶築夢文明」活動，台泥董事長張安平親自宣布，已啟動評估於歐洲資本市場上市，可望成為台灣首家在歐洲掛牌的上市公司。（記者楊雅民攝）

張安平表示，在歐洲上市「不只是為了資金，而是為了時間」，因氣候、能源、轉型都是長期問題。「很多人問，這樣做會不會影響回報？」我們的答案是：「短期可能增加成本，但長期一定有價值。」

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歐洲營收44%超越台灣 已成台泥最大單一區域市場

台泥總經理程耀輝指出，台泥去年合併營收達1500億元，目前營收結構已多元分布於3大區域：台灣占36%、亞洲其他地區占20%、歐洲占44%，歐洲地區已成為集團最大單一區域市場。

他表示，TCC Dutch旗下涵蓋水泥及能源產業，包括位於土耳其、葡萄牙及非洲的營運，以及新能源平台NHOA Energy與Atlante。

看好歐洲4大營運成長動能

程耀輝指出，歐洲市場同時集結4項結構性驅動力：一是低碳建材需求結構性成長，歐洲整體GDP年成長率約為1.5%，但建築與低碳水泥需求，年成長卻可接近4%。

台泥在土耳其水泥年產能2400萬噸，市占率16%，產能利用率80%，還有能力協助鄰近中亞及東歐國家未來重建需求；在葡萄牙水泥年產能1120萬噸，市占率52%，產能利用率50%；未來10年，英國與法國合計超過一兆歐元等值的建設及老房翻新投資，將持續推動低碳水泥需求。

二是碳價機制成熟，目前每噸約75歐元，市場預期2030年每噸將上看142歐元；三是電動化轉型缺口龐大，歐洲設定2030年達3000萬輛電動車與300萬個充電點，但截至去年底僅達830萬輛與110萬個充電點。

四是電力市場交易自由化，整體交易規模已超過9000億歐元，皆有助於台泥歐洲轉投資的NHOA Energy與Atlante營運規模化，並創造營運成長動能。

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