台股4月飆7200點 勞動基金看好單月獲利衝破天花板

台股4月展現強悍漲勢，單月暴漲逾7200點、漲幅高達22.71%，勞動基金運用局副局長劉麗茹昨日指出，預期勞動基金4月獲利，不但可超越今年2月4184億元的單月歷史紀錄，而且「好到看不到天花板」。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕台股4月展現強悍漲勢，在AI題材個股強漲的帶動下，單月暴漲逾7200點、漲幅高達22.71%，勞動基金運用局副局長劉麗茹昨日指出，勞動基金資金規模逾8兆，2成投資在台股且均鎖定具產業前景的個股，台股3月雖然重挫10.42%，拖累勞動基金單月回吐獲利達3786億元，但4月隨即暴漲22.71%，預期勞動基金4月獲利，不但可超越今年2月4184億元的單月歷史紀錄，而且「好到看不到天花板」。

3月帳面虧損3786億

首季收益仍大賺4344億

根據勞動基金運用局最新績效，今年截至3月底，整體勞動基金規模達8兆1874億元，累積收益4344億元、收益率5.76%，雖然表現不俗，但3月受到台股重挫3691.5點影響，勞動基金3月帳面虧損達3786億元。

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劉麗茹表示，雖然3月台股單月跌幅逾10%，使勞動基金獲利明顯回吐，但台股4月隨即單月暴漲22.71%，加上全球股債齊揚，預估勞動基金4月的績效將非常亮眼、超越今年2月單月4184億元的收益紀錄「絕對沒問題」。

台積電持股比達31.96%

劉麗茹指出，雖然台股漲勢強勁，但進一步分析可發現，高達6成的個股是下跌的，顯示選股重要性，勞動基金特別著重產業基礎研究，並依研究結果布局，鎖定全球龍頭的電子產業，帶動台股4月大漲的大型權值股，如聯發科（2454）、台積電（2330）、台達電（2308）及鴻海（2317），就是新制勞退基金的前4大持股，至去年底的比重分別達3.91%、31.96%、6.34%、4.33%。至於多達6成股價走跌的個股中，勞動基金幾乎沒有持股，選定個股有基本面支撐，即使短期股價震盪也無須太過擔心。

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