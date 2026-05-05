能源陰霾未除 亞洲多國成長拉警報

伊朗戰爭加劇嚴重依賴中東能源供應的亞洲經濟痛苦，一些國家的能源價格漲近70％。（歐新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕伊朗戰爭持續，加劇嚴重依賴中東能源供應的亞洲經濟痛苦，一些國家的能源價格自二月底戰爭爆發以來已漲近七十％。從澳洲到孟加拉等，各國官員對於能源進口成本飆漲恐大幅推升通膨，進而衝擊經濟成長提出警告。

亞洲開發銀行（ADB）近期下調區域開發中國家的經濟成長預期，今年為四．七％、明年四．八％，一個月前的預測皆為五．一％。今年通膨預期五．二％，高於去年的三％。

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亞銀總裁神田真人表示，日益加劇的危機正衝擊亞洲，「我們面對的不是暫時性波動，而是全球能源與貿易網絡系統性的長久干擾」。日本銀行決策官員已將今年財政年度實質經濟成長預期砍半，從一％降至〇．五％。

南韓三月進口價格年漲十六．一％，創一九九八年一月以來最大漲幅；日本因進口成本上升，對匯率造成更大壓力，上週動用三五〇億美元來支撐日圓。上月新加坡央行縮緊貨幣政策，為四年來首見；而澳洲央行本週將舉行會議，決定是否進行今年以來第三度升息。

匯豐銀行首席亞洲經濟學家紐曼表示，亞洲各國央行對於成長危機益發憂心，而該危機較通膨衝擊影響更大，尤其對緩衝較少的窮國更是如此，因為「國家越富有，越容易進入國際市場」。

孟加拉財政部長喬度里說，燃料支出已「耗盡國庫」，而該國通膨固著在八％以上。印度央行預期，中東戰火使其經濟「傾向下行」，本財政年度經濟成長六．九％，從去年的七．六％下滑。

東南亞第四大經濟體泰國下修今年經濟成長，從先前二％目標降至一．五％；曼谷預期今年通膨三％，遠高於之前預期的〇．三％。

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