經長：台美有共識 維持關稅談判成果

國發會主委葉俊顯（前排左2）於美東時間5月3日與經濟部部長龔明鑫（前排左3），共同參加美國商務部於華府主辦的「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit）。（國發會提供）

〔記者廖家寧、吳欣恬／台北報導〕經濟部長龔明鑫、國發會主委葉俊顯於美東時間五月三日出席美國商務部主辦的「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA），這是首次由雙首長共同率團赴美。龔明鑫表示，正待美國進行法律重建工作，尋找「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）以外的法源做為對等關稅的法律基礎；他多次強調，台美雙方彼此都有共識，「已經談好這樣很好的成果」能持續維持，台灣也會比照最優惠待遇。

龔明鑫指出，台灣持續與美國商務部及美國貿易代表署（USTR）保持良好聯繫，雙方都有共識，「希望已經談好的成果可以維持」；如果其他國家的優惠有調整，比如說有更優惠的情況，台灣也會比照更優惠的待遇，希望鞏固這樣的結果。

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對於台積電赴美設廠進度及上下游供應鏈生態系建構程度，龔明鑫表示，台積電建廠速度非常順利，第一個廠已開始獲利，二、三、四廠已啟動建廠；供應鏈部份，例如化學材料廠，包括長榮、長興化工等，已在亞利桑那州慢慢形成聚落，距離晶圓廠約一個半小時車程，相信隨著台積電產能擴大，供應鏈在美國建立的機會也愈大。

此外，廠商長期以來訴求避免雙重課稅以提升競爭優勢，目前相關法案眾議院已通過，參議院正在排案，「基本上參議院大致上贊成」。

另，葉俊顯說，我國長期為SelectUSA規模最大的海外代表團之一，並獲美方高度重視。美國是台灣新創團隊聚焦的重點市場及合作夥伴，台灣新創在人工智慧、健康、國防及能源等智慧領域展現高度創新能量 ，不僅技術實力堅強，也具備進軍國際市場的厚實潛力。

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