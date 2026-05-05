台韓股市AI護體 無懼戰爭衝擊

南韓股市昨日飆漲逾4.5％，創下歷史新高紀錄。（歐新社）

昨雙雙飆漲逾4.5％

〔編譯盧永山／綜合報導〕彭博報導，人工智慧（AI）概念股協助亞洲股市抹除伊朗戰爭引發的跌幅，並重返史上高點。週一MSCI亞太指數跳漲二．三％，創四月八日以來最大漲幅，科技股權重占比極高的台灣與南韓股市飆漲逾四．五％，但東南亞國家和印度因高油價衝擊，股市表現遠遜於台韓。

伊朗戰爭爆發前，AI一直是主導股市的重要因素，隨著美國和伊朗四月八日達成停火協議，投資人情緒趨於穩定，AI再次成為市場關注焦點。MSCI亞太指數四月漲幅超過十三％，幾乎抹去了三月所有跌幅，今年迄今該指數已上漲十五％；儘管荷姆茲海峽何時才能真的恢復暢通仍未可知。

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新加坡Indosuez財富管理公司亞洲首席策略師陳文龍（Francis Tan）表示：「投資人正逐漸擺脫中東緊張局勢帶來的最初衝擊，更多人加入了FOMO（害怕錯過）交易。」

亞洲已成為AI榮景的重要支柱，並與其在半導體製造領域的統治地位與快速擴張的資料基礎設施相結合。其中，三家為AI提供關鍵硬體的公司是核心，即全球最大的晶片代工廠台積電，以及南韓領先的記憶體晶片製造商三星電子和SK海力士。

週一SK海力士的股價飆漲十二．五％、三星電子股價上漲五．四％，同創歷史新高；台積電股價也上漲約六．六％，寫下最高收盤價。中國和日本等因假期休市。

AI驅動這波漲勢，掩蓋了亞洲整體市場潛在的壓力，同時也造成該地區股市表現的顯著分化。儘管台灣和南韓等北亞股市勁揚，但依賴能源的印度、印尼和菲律賓等南亞和東南亞股市卻表現落後，因投資人擔心戰爭引發的油價飆升會加劇通膨，並影響國際收支平衡。

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