〈財經週報-台股熱點〉AI資料中心基建紅利 連接元件廠受惠

法人指出，具備高速傳輸設計能力、同時切入光模組或高頻應用的廠商，產品單價與毛利結構同步提升，成為本波資金追逐的核心標的。（記者方韋傑攝）

記者方韋傑／專題報導

隨著AI成為科技發展重心，資料中心建設持續支撐產業基本面，受惠於共同封裝光學（CPO）帶起的「光銅並進」傳輸領域題材，以及AI伺服器供電升級、高壓直流逐漸成為主流規格，連接元件族群成為市場焦點，線束大廠貿聯-KY（3665）月線連3紅，4月暴漲59.1%，插槽霸主嘉澤（3533）月線連4紅，4月勁揚27.56%。

觀察4月股價強勢表態的連接元件個股當中，佳必琪（6197）、瀚荃（8103）聚焦大電流用線，在市場青睞之下股價分別月漲31.2%、60.4%，聚焦高速傳輸線的宏致（3605）上漲59.8%。信邦（3023）則因機器人領域耕耘有成，單月上漲12.9%，優群（3217）力抗金價成本壓力開出財報佳績，單月漲幅9.9%。

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光銅並進新格局 機櫃架構優化成新戰場

法人指出，AI算力升級正帶動連接元件產業結構出現質變，自從2024年輝達推出GB200伺服器，資料傳輸與電力效率大幅受到重視，去年在GB300問世之後，市場關注焦點落在整體系統的架構優化。其中，「光銅並進」的傳輸新格局，主要是機櫃內短距離傳輸仍以高速銅纜為主，具備低延遲與成本優勢，而跨機櫃長距離則由CPO等光通訊技術接手，形成「近銅遠光」的混合架構。

法人認為，在此趨勢下，具備高速傳輸設計能力、同時切入光模組或高頻應用的廠商，產品單價與毛利結構同步提升，成為本波資金追逐的核心標的。此外，電力端則是另一項驅動族群評價上修的原因。隨著AI GPU功耗快速攀升，單機櫃用電規模顯著提高，資料中心供電架構正由傳統交流電逐步轉向高壓直流。

業者表示，在高壓、高電流環境下，連接器、電源線與匯流排產品技術門檻顯著拉高，隨著北美雲端服務供應商持續擴大資本支出，相關電力連接元件需求同步放大，帶動供應鏈從過往標準化零組件，轉型為高度客製化、與系統架構緊密整合的關鍵角色，進一步推升整體產業的長期動能。

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