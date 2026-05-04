〈財經週報-投資觀點〉股市高檔還能投資嗎？與其猜買點，不如用定期定額走長路

定期定額投資的商品十分多元，舉凡台股、美股、基金等大眾化商品，也能參與美股高價股投資。（彭博）

■孫成保

近年來，美國股市屢創新高，市場熱度不減，但投資人心中難免浮現疑問：「此刻進場，是否已站在高點？」尤其在地緣政治風險、貨幣政策轉向與各類重大政經事件交錯之下，市場波動加劇，更讓許多人選擇觀望。然而，從長期投資配置的角度來看，真正的風險往往不是買貴，而是一直站在場外。如果投資人擔心一次投入壓力太大，美股定期定額或許是一個能化解焦慮、降低進場門檻的投資方式。

投資不在「時機」 而在「持續」

所謂定期定額，其核心精神並不在於精準判斷進場時機，而是在於「不擇時進場」，並以紀律與耐心持續投資。無論市場漲跌，每隔固定時間投入固定金額，透過不同價格逐步累積部位，長期下來自然能以平均成本進行長期投資。當市場修正時，可取得相對具吸引力的價格；當市場上漲時，則因提前布局而不致錯失行情。

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因此，對定期定額投資人而言，「現在是不是高點」其實並非關鍵問題。真正值得思考的是，是否已經準備好啟動一項可長期持行、並與自身財務規劃相符的投資計畫？這就如同每月固定存款一樣，只是把存錢的動作，轉成持續投入具成長潛力資本市場。

目前市面上，適合以定期定額方式投資的商品十分多元，舉凡台股、美股、基金等大眾化商品，都是投資人可考慮的選項。其中，美股之所以常被視為長期投資的重要配置，關鍵在於其產業多元、成長軌道清楚，涵蓋許多具國際競爭力與規模優勢的企業。

此外，美股市場對投資人相對友善的另一項特點，在於小額資金也能參與高價股投資。透過碎股交易機制，即便一股動輒數百美元的知名企業，也能以較小金額分批投資，降低一次性投入在心理與資金層面的壓力，特別適合剛接觸海外市場，或希望逐步布局的投資人。

掌握產業趨勢買個股 追求省力分散選ETF

若有時間與興趣研究產業趨勢與企業基本面，投資人可優先關注具產業領導地位、財務體質穩健的優質個股；若希望以較省力的方式達到分散風險的效果，ETF則是不錯的選擇。投資ETF等於一次買進一籃子股票，透過分散佈局來降低個股波動影響，更貼近長期「買進並持有」的投資精神。

回到最初的提問：當股市處於高檔，是否還能投資？答案並非簡單的「能」或「不能」，而在於是否選對方法。與其耗費心力猜測短期高低點，不如透過定期定額，將投資重心放在資產的長期成長潛力，讓時間成為自己的盟友。市場走勢難以預測，但紀律與耐心，始終是投資人最能掌握、也最具價值的核心優勢。

投資交易具有一定風險，投資人應先評估本身資金及承受交易風險之能力。

（作者為富邦證券商品業務處資深副總經理）

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