〈財經週報-投資趨勢〉AI Agent重塑投資版圖 四大主軸具抗震韌性

AI Agent 以「虛擬同事」姿態進入規模化佈局，帶動雲端算力需求噴發，並鎖定垂直應用領域的實質產值。（彭博）

■陳意婷

過去兩年，生成式AI的發展重心多集中於語言理解與生成能力，雖能顯著提升效率，但本質仍屬「輔助工具」，最終決策與執行需仰賴人類。然而，AI Agent的出現打破了界線。透過自主拆解任務、規劃流程並執行完成，甚至協同管理其他AI系統，AI開始從「個人效率工具」轉型為具備行動能力的「虛擬同事」，成為意義上的「數位勞動力」。

企業 AI 佈局進入「規模化」新元年

從企業角度來看，過去企業投入大量資金導入AI，卻因投資報酬率（ROI）難以量化，但隨著AI Agent可實際執行客服應對、合規審查、程式部署及財務對帳等任務，企業對AI的需求已由「試水溫」轉為「規模化佈局」，AI也從成本中心轉變為利潤引擎。

請繼續往下閱讀...

在此趨勢下，科技股的競爭格局也出現明顯分化。具備完整生態系的平台型企業，有望成為Agent基礎設施的核心卡位者；同時，AI Agent運作所需的算力與記憶體資源遠高於單次對話型應用，帶動雲端運算與資料儲存需求顯著成長。然而，投資人也需留意潛在風險，包括「Agent幻覺」帶來的錯誤決策風險，以及AI取代人力後，可能加速的監管壓力。總體而言，AI已邁入實質產值階段，市場機會將更集中於相關基礎設施與垂直應用層領域。

先進封裝與能源基建成為 AI 核心戰場

進一步觀察產業受惠結構，隨著AI Agent能力提升，算力需求持續攀升，並強化上游硬體供應鏈的定價能力。其中，光通訊與記憶體產業因缺料、規格升級與應用擴大而持續受惠外，其他關鍵產業亦同步崛起。

首先是先進封裝領域，AI Agent所需的高效能運算晶片，其效能天花板正由封裝技術決定。在生成式AI帶動雲端運算與高階晶片需求下，封測技術將成為關鍵戰場。其次是能源基建與散熱設施，由於AI Agent需全天候運作，對資料中心的供電與散熱系統形成全新挑戰，包含能源基建、重電設備、液冷散熱與備援電源（BBU）等族群，成為不可或缺的一環。

接著是ASIC客製化晶片，當Agent從通用推理邁向垂直應用場景，對特定任務優化的晶片需求將顯著提升，包括Google與AWS等科技巨頭，皆積極布局相關供應鏈，帶動成長動能。此外，資安平台的重要性同步升高，隨著AI自主執行任務，企業的資安邊界需重新定義，相關需求亦隨之擴大。

在震盪局勢中建構「四大韌性主軸」防禦陣線

在宏觀環境方面，近期美伊局勢震盪與油價波動，使市場處於「邊打邊談」的反覆循環中。然而，市場逐漸意識到衝突仍具談判空間，戰事對股市的影響有望鈍化。在此背景下，AI供應鏈、能源基建、國防及衛星供應鏈等四大投資主軸，展現出高度的結構性韌性，不僅在景氣擴張期具備成長動能，在動盪環境中亦成為資金停泊的首選。

其中，全球對AI需求有增無減，加上企業數位轉型使AI需求與油價連動性低，相關供應鏈因而受惠；能源基建則因電力為算力基礎，需求持續上升；國防產業則受惠於各國擴大軍事支出的結構性趨勢，具備長期潛力；衛星供應鏈則在軍事與商業需求雙重驅動下更具能見度。

綜合以上，全球市場正進行算力與原油間的艱難權衡，投資人需要的不是單押某一賽道，而是能同時評估科技週期、地緣風險與資本流向的全局視角。AI供應鏈、能源基建、國防、衛星四條主軸，恰好能在不同的市場情境下輪流發揮支撐、達到「抗震韌性」。

（作者為統一全球創新主動式ETF基金經理人）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法