〈財經週報-國際展望〉股市創高不缺席 地緣風險揮之不去 債市迎來雨後投資契機

面對中東及美伊關係的突發性波動，債券能發揮優異的緩衝作用，實踐「飄風不終朝」的韌性。（彭博）

■陳昱彰

2026年開春以來，全球股市延續去年強勁氣勢，頻頻改寫新高，市場風險偏好明顯回溫。然而，在亮眼表現背後，地緣政治的不確定性並未真正退場，中東局勢、美伊關係反覆拉鋸，仍時不時為市場投下一片烏雲。正如《道德經》所言：「飄風不終朝，驟雨不終日。」短期地緣衝突雖為市場帶來波動，但往往難以改寫整體經濟的中長期方向。但也正是在這樣「股市熱、雜音多」的環境下，債券市場反而逐漸浮現投資契機。

股市熱絡之際 債市開始重新被看見

回顧近一年，市場焦點幾乎全集中在AI、半導體與大型科技股，資金大量流向風險性資產，使得債市一度顯得相對冷清。但隨著聯準會自去年啟動預防性降息循環後，貨幣政策已明確由抑制通膨轉向穩定成長，利率的高峰已然在後。

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根據最新點陣圖與經濟數據觀察，美國經濟並未出現衰退徵兆，2026年經濟成長率預估仍維持在2%以上，通膨則持續受控。在利率逐步向中性水準回落的過程中，債券市場不僅具備票息優勢，也重新擁有資本利得的彈性空間。

地緣政治像驟雨 反而帶來布局良機

不可否認，地緣政治風險仍是2026年市場的關鍵變數。近期中東局勢升溫，一度推升原油價格與短期通膨預期，也造成風險性資產波動加劇。然而，從歷史經驗來看，多數地緣衝突對金融市場的影響往往是「來得快、去得也快」。

以非投等債為例，短線情緒衝擊雖可能造成信用利差短暫擴大，但若企業基本面穩健、現金流充裕，在利率下行背景下，反而為投資人創造更好的進場時點。事實上，目前非投等債利差仍處於相對合理區間，並未出現系統性走擴的壓力。

從資本利得回歸票息 債市報酬結構轉變

不同於過去幾年「壓縮利差、追逐價差」的環境，2026年的債市更像是一場耐心的馬拉松。在經濟「不冷不熱」、利率緩步下行的背景下，債券總報酬的來源正逐步由價格上漲，回歸到穩定的票息收入。

尤其非投等債具備票息率較高、存續期間相對短的特性，對利率波動的敏感度較低，更適合作為震盪市況中的收益型配置。從今年以來的表現也可觀察到，非投等債的總報酬已明顯優於投資等級債與公債，顯示市場資金正在重新評價其角色。

投資主軸回歸理性 三大策略穩息前行

在股市熱絡但風險未除的2026年，債市投資更需要紀律與策略。綜合當前環境，投資人可聚焦以下三大原則：

一、精選個別債券，勝過全面追逐風險：在利差已非極端便宜的情況下，「選對」遠比「買多」重要。企業體質、產業地位與現金流穩定性，將是影響未來報酬的關鍵。

二、重視信用品質，避免躁進：在非投等債配置上，BB與B級等相對高信用品質標的，於波動環境中的防禦力明顯優於CCC級。尤其在景氣未明朗時，避免以過度承擔信用風險換取短期高收益。

三、保持適度配置，納入資產平衡：債券不只是避險工具，更是資產配置中穩定現金流的重要來源。在股債平衡架構下，非投等債於今年多次市場震盪中，已展現相對抗跌與收益撐底的效果。

2026年的市場或許仍伴隨不時飄落的風雨，但整體環境已逐漸朝向有利債市的方向發展。對投資人而言，與其急於追逐短線題材，不如回歸資產配置的本質，在波動中穩息前行。只要守住紀律、精選標的、尊重風險，債市的「雨後晴空」，終將為投資組合帶來更為踏實的回報。

（作者為主動中信非投等債（00981D）經理人）

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