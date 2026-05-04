〈財經週報-台股看盤〉科技股再次接棒領漲 市場回到「成長」的交易邏輯

Nasdaq 綜合指數於4 月 24 日單日大漲約 398 點（約 1.6%），成功站穩 24,800 點大關，這是在歷經 3 月通膨雜音與地緣衝突後的強勢回歸。（彭博）

■林永祥

過去一週，全球股市出現明確的風格轉換。即便地緣政治與通膨議題仍偶有雜音，市場資金已迅速做出選擇——重新擁抱科技與成長型資產。美股以Nasdaq 與費城半導體指數創高為代表，台股則由半導體與AI供應鏈全面領軍，加權指數強勢噴出，呈現「趨勢確認」的盤勢特徵。

一、國際市場：科技股領軍，市場已進入風險偏好回升階段

在4月下旬這一週，Nasdaq指數單週與單日皆創歷史新高，其中4月24日單日上漲約1.6%，收在24,800點以上，費城半導體指數同步大漲，單日漲幅超過4%，並寫下連續多個交易日上漲的紀錄。顯示資金已從3月以來的原油上漲、通膨回溫題材，回流至具備成長可能性的產業。晶片、AI 基礎建設與大型科技股明顯跑在前段，似乎也反映市場對於「AI 資本支出並未縮手、企業獲利仍具能見度」已有共識。這也解釋了為何即便市場仍討論利率與油價，科技類股仍能在短時間內吸引資金快速回補。換言之，若單就市場數據觀察，交易主軸已從「美伊戰爭」轉回「產業與企業基本面」。

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二、AI 不只是題材，市場開始關注實際獲利表現

根據FactSet統計，截止2026年4月24日S&P 500已公布一季報的公司中，約八成企業獲利優於市場預期，其中科技與半導體相關產業的盈餘成長幅度明顯高於大盤平均，市場預期大型科技企業2026年整體獲利成長率，將顯著高於其他產業。這也是為何近期市場資金並未平均流向所有成長股，而是高度集中於AI晶片、先進製程、雲端與資料中心供應鏈。換言之，行情並非全面過熱，而是集中於「具投資效益的地方」。

三、回到台灣：台股的強勢，有結構與數字支撐

僅以上週來看，台灣加權指數單日大漲逾3%（超過1,200點），指數一舉推升至38,900點以上，成交金額也同步放大到兆元水準，這樣的走勢在歷史上往往只出現在趨勢確認階段。進一步觀察結構可以發現：

•漲勢高度集中於半導體與 AI 供應鏈

•權值股對指數貢獻度極高，顯示為法人與長線資金主導

•電子指數與半導體類股漲幅，明顯領先金融與傳產

這代表台股並非「被動跟漲」，而是直接站在全球 AI 投資循環的核心位置。

四、風險提醒：短線偏熱，但修正不等於趨勢反轉

在肯定趨勢的同時，也必須誠實面對風險。從技術面來看，近期台股與主要科技指數漲速偏快，指數與短期均線乖離已明顯放大，短線若出現震盪或回檔整理，其實相當合理。需要強調的是，這類回檔若發生在成交量未失控、基本面未轉弱的情況下，更可能屬於健康修正，而非多頭結束。歷史經驗顯示，在趨勢盤中，回檔往往是為下一段行情「整理籌碼」。

結語：短線留意震盪，長期結構預期維持多頭不變

總結來看，目前市場呈現的是一個清楚輪廓：

•短線：漲幅已大，需留意技術性回檔與震盪

•中長線：AI、半導體與台灣供應鏈的結構優勢仍在

•策略上：與其預測高點，不如聚焦能把趨勢轉為獲利的企業

在強勢行情中，風險管理很重要；但更重要的是，不要因為短線震盪而錯過結構性成長的主軸。就目前市場現況觀察，若全球AI需求未變，台股的中長期多頭基礎，依然穩固。

（作者為永豐投信投資長、副總經理）

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