〈財經週報-本週熱點〉外匯存底有望止跌回升 PMI擴張速度恐放緩

美元自高點回落，意味著央行持有之歐元、日圓等非美貨幣折算成美元後，金額會有所增加。（彭博）

記者陳梅英／專題報導

本週國內將迎來多項重要經濟數據發布。中央銀行將公布4月外匯存底餘額，儘管美伊談判陷入僵局、中東局勢持續緊張，隨美元指數自高點回落，加上外匯存底投資運用收益挹注，預期4月外匯存底有望止跌回升。此外，行政院主計總處將發布4月消費者物價指數（CPI），預料4月通膨漲幅將高於3月；中經院即將公布4月製造業採購經理人指數（PMI），受國際情勢不確定性及原物料價格走升影響，擴張速度恐進一步放緩。

根據中經院資料，受中東戰事升溫及原物料價格反彈影響，3月PMI回落至55.4，雖然維持在50以上的於擴張區間，但擴張速度已明顯降溫。由於市場原預估戰事可望於4月中旬前後告一段落，但目前陷入膠著，是否影響廠商對未來6個月景氣展望轉趨保守，有待觀察。

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另外，受中東局勢推升避險需求影響，美元3月強勢走升，我國3月外匯存底降至5,968.86億美元，月減86.01億美元，創2011年歐債危機以來最大單月減幅。不過進入4月後，市場對地緣政治風險反應逐漸鈍化，美元回落，加上外匯存底孳息收入挹注，預期外匯存底有機會回升。

3月CPI年增1.2% 通膨壓力明顯放緩

主計總處資料顯示，3月CPI年增率1.2%，已連續11個月低於2%。若排除春節因素干擾，更創近5年最低漲幅，主要反映政府穩定物價措施發揮效果，包括擴大油價平穩機制，使3月油料費雖較2月上漲6.49%，但較去年同期仍下跌0.33%，加上水果價格年減逾2成，也拉低3月CPI漲幅約0.6個百分點，使整體通膨壓力明顯放緩。

但3月以新台幣計價的進口物價指數年增4.83%，創38個月來最大漲幅，顯示進口成本壓力仍在，即使4月新台幣由貶轉升，可部分緩解輸入性通膨壓力，但市場預期4月CPI年增率將高於3月。

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