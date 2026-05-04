〈財經週報-新勞動市場〉AI取代基層勞務 各國出招補足基層人力

國際引進印度移工經驗對照表

記者李靚慧、編譯盧永山／專題報導

約有3.2萬名印度移工在日本工作，主要分佈於IT、工程與製造業。（路透）

隨著台灣邁入超高齡社會，少子化與高齡化雙重夾擊下，勞動力缺口已成國安危機。根據勞動部最新統計，截至2026年3月，在台移工人數已從1997年的24.8萬人暴增至87.3萬人，創下歷史新高。為解決缺工及來源國過度集中（印、越、菲、泰）的風險，政府宣布啟動「跨國勞動力精進方案」，並規劃最快於今年內引進首批約1,000名印度移工，引發各界高度關注。

擺脫單一來源風險 印度移工憑英語能力突圍

目前台灣移工主要集中在印尼（37.7%）與越南（33.7%），來源過於單一。勞動部指出，印度作為全球最大勞工輸出國，不僅具備良好的技職素養，優異的「英語能力」更是一大優勢。對於自動化程度日益提升的製造業雇主而言，聘僱具備英語能力的印度勞工，能直接閱讀機器介面與作業程序，有效降低溝通與培訓成本。

請繼續往下閱讀...

針對部分民眾擔憂引進印度移工恐導致治安惡化。鄰國日本與南韓的經驗亦可參考。日本警察廳統計顯示，在日外國人犯罪中，印度籍占比極低，遠低於其他主要國籍。日本政府更因應長照人力缺口，計畫在2030年前再引進5萬名印度移工；而南韓則採取嚴格的技術與韓語檢定制度，確保移工能順利融入職場。

日擬擴大引進照護人力

由於印度移工的工作表現良好，日本準備引進更多印度移工，以因應長照人力不足問題。以日本為例，截至2025年10月底有近3.2萬名印度移工，主要從事資訊科技、工程和製造領域的工作。由於人口老化和少子化問題，日本政府預估2040年長照和醫療領域面臨50萬人力需求，因此準備在2030年前再引進5萬名印度移工。但這些印度移工在來到日本之前，必須先通過照護技能測驗與日語能力測驗，入境日本後，還需接受上百小時的語言和生活適應訓練課程，並在職場中持續接受評估。

南韓移工需先通過韓語檢定

南韓也面長照人力不足窘境，準備引進更多印度移工，但也要求印度移工需在出國前先完成南韓政府認證的技術培訓課程，並通過考核，才能取得簽證，且須通過外籍看護工設計的韓語能力測驗，確定其工作能力與語言溝通能力能符合生活需求，才能擔任照護工作。

新加坡的印度移工人數預估超過40萬人，是當地建築、製造及服務業的重要基層勞力來源。新加坡針對印度移工，也有類似日韓的規定，即須接受涵蓋法律、工作規範和安全方面的適應課程，以及完成後續語言訓練時數。

此外，新加坡對移工有嚴格管理措施，將移工定義為「臨時勞動力」，而非移民，因此不能在當地定居，也不能攜帶家眷，必須居住在指定的宿舍，與本地居民區分開，印度勞工若想申請至新加坡工作，健康和無犯罪紀錄是基本要求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法