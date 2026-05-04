金控Q1海外曝險 日本首衝第3名

金管會昨公布金控集團海外曝險，截至今年第一季，美國連續44季穩居第一大曝險國。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會昨公布金控集團海外曝險，截至今年第一季，海外曝險金額三十兆六一八九億元，創史上最高，季增三％、年增五．一三％。其中，美國連續四十四季穩居第一大曝險國、達十兆六八二〇億元，為歷年最高；對中國曝險雖排名第二，但占比降至六．三七％，創歷年最低；另，對日本曝險從第六衝到第三名，年增四十．四七％。

「曝險」指「放款淨額」、「投資淨額」及「同業拆存」等三大業務合計數。隨台幣匯率回穩，金控續加大海外布局與投資，美國穩居海外曝險第一大國，截至今年第一季對美國曝險十兆六八二〇億元、占比三十四．八八％。

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對中曝險降至6.37％ 創新低

至於金控對中國曝險，去年第一季為二兆四五八億元、占比七．〇二％；今年第一季降至一兆九五〇五億元、占比降至六．三七％，為歷年最低紀錄，呈現「節節下滑」。金管會官員表示，中國近年總體經濟成長趨緩、不動產風險增加，使得金融機構將資金拆存、投資等風險集中度降低，採取審慎保守態度。

另，根據統計，我國金控集團去年第一季對日本曝險金額一兆一一五六億元，今年第一季為一兆五七八二億元，年增四十．四七％，為主要國家中增幅最大，顯示國銀加大對日本市場布局。

此外，新南向國家之一的澳洲，今年第一季曝險規模為一兆五一六五億元、年增十八．四七％，從第五名前進至第四名；至於第五名至第十名，依序為法國、英國、南韓、香港、加拿大與阿拉伯聯合大公國。

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