金價連崩2月 長線重回5字頭仍有望

法人認為，金價長線仍有望站回5千美元大關。（彭博資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕中東戰火未熄，但國際金價自三月二日來到每英兩五二一一美元最高點後直直落，連續兩個月崩跌，目前在每英兩四六〇〇美元附近盤整。法人認為，三大原因使得金價暫時崩跌，但長線仍有望站回五千美元大關。

法人指出，美伊第二次談判遲無影蹤，美國總統川普表示，只要伊朗未放棄發展核武就不會解除荷姆茲海峽封鎖，油價應聲大漲，降息可能性愈來愈低，加上亞塞拜然國家石油基金十四年來首次拋售黃金，也打擊投資人信心、加重黃金賣壓。

請繼續往下閱讀...

期元大S&P黃金ETF研究團隊指出，黃金向為避險資產首選，但自伊朗戰爭以來，黃金反向震盪走低，主要原因有三，第一，根據過去經驗，當投資人迫切需要抱持較多現金部位時，黃金往往成為變現最佳標的；第二，美伊衝突膠著，荷姆茲海峽仍未完全開放通行，油價飆漲恐將帶動通膨上升，支撐投資信念之一的降息政策不僅愈行愈遠，甚至可能扭轉為升息；第三，過去兩年黃金漲幅超過一倍、累積獲利高，投資人獲利了結較無困擾。

至於短線黃金疲弱態勢能否扭轉？期元大S&P黃金ETF研究團隊分析，主要在於中東戰爭能否如川普所言在短期內結束，國際油價若能脫離高檔區間，投資人的恐慌心態就能回穩，多數投行仍認為金價將回升至每英兩五千美元以上。不過，近期貴金屬市場波動大增，投資須嚴守操作紀律，善設停利停損點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法