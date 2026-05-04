股神巴菲特：市場賭博氛圍過濃

巴菲特指出，當前的金融市場就像「一座附設賭場的教堂」，感嘆人們的投機賭徒心態如此濃烈。（美聯社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國投資巨擘波克夏海瑟威二日舉行年度股東會議，今年一月正式從巴菲特手中接下執行長棒子的阿貝爾（Greg Abel）向股東保證，將明智地投資與管理公司龐大的現金儲備；巴菲特則說，當前的金融市場就像「一座附設賭場的教堂」，感嘆人們的投機賭徒心態如此濃烈。

波克夏於召開股東大會前公布第一季財報，營業利潤達一一三．五億美元，比去年同期成長十八％；獲利方面，包含普通股投資收益在內的淨利潤較去年同期增逾一倍，達一〇一億美元，遠優於去年同期。

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阿貝爾接棒波克夏 傳承價值投資

截至三月底，波克夏現金儲備部位已達創紀錄的三九七四億美元。儘管波克夏被視為美國經濟的縮影，但其股價表現卻落後於標普五百指數，部分原因在於阿貝爾和巴菲特決定不急於動用更多現金。市場普遍認為，龐大現金部位反映波克夏近年難以找到符合價值投資標準的大型併購標的。

阿貝爾在股東大會中反覆強調波克夏的核心文化與價值觀將堅如磐石，並承諾繼續堅守巴菲特長期推崇的核心投資與經營原則，包括保持財務獨立、靈活配置資金，以及摒棄自大、官僚主義與安於現狀三大企業弊病。

巴菲特在股東大會場邊接受CNBC訪問表示，在他長達六十年的投資生涯中，只有少數幾年出現真正具吸引力的投資機會，當市場缺乏合理價格的標的時，他選擇保持觀望。

巴菲特認為，當前投資人行為愈來愈偏向「玩遊戲」或「下注」，使金融市場的賭博氛圍日益濃厚，儘管他過去便曾將市場比喻為「教堂旁的賭場」，但如今賭場的特質更為明顯，並警告基於整體市場估值偏高，目前並非理想的投資環境。

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