台股四月強彈 法人︰「五窮六絕」免驚

法人認為，台股只要沒有跌破3萬7千點大關，都是強勢多頭格局。（中央社資料照）

守住三萬七千點大關 都是強勢多頭格局

〔記者張慧雯／台北報導〕台股四月強彈逾七二〇〇點，目前在四萬點大關附近盤桓，時序進入「五窮六絕」的台股魔咒，散戶關切能否繼續向上？法人認為，只要沒有跌破三萬七千點大關，都是強勢多頭格局；若擔心震盪加劇，可以將部分投資先獲利了結。

擔心震盪 部分獲利可先落袋

觀察四月三大法人動向可發現，外資強力回補超過二四八〇億元、投信加碼四一四億元、自營商買超六一〇億元，三大法人合計買超逾三五〇〇億元。不過，由於外資連四日賣超，加上期貨空單超過四萬四千張，投資人頻問：「要不要先賣一波？」

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玉山科技島基金經理人王偉哲指出，台股持續在四萬點大關前躊躇，但無礙科技股引領的多頭趨勢持續，加上美股盤後四大CSP巨頭公布財報，獲利均優於市場預期，有利AI多頭持續，且隨企業導入代理式AI需求快速升溫，帶動算力與推論需求同步爆發，相關供應鏈可望全面受惠。

野村台灣運籌基金經理人姚郁如表示，在基本面穩健、資金動能未見反轉的情況下，波動反而有助於中長期行情延續，而非趨勢性反轉。從全球資產配置角度來看，資金主軸已出現結構性轉變，市場關注焦點也從單純的AI成長轉向「AI瓶頸」所衍生的投資機會，這使得具備關鍵技術與產業聚落優勢的市場，將持續成為資金配置重心，而台灣正位居核心位置。

元大投顧認為，台股集中市場成交值日前創下天量一．四六兆元後，盤中繼續創下歷史新高點、來到四萬一九四點；但當日爆出天量後，成交值開始萎縮，顯示追價意願轉弱，指數順勢高檔整理，後續觀察重點只要天量當日低點三萬七一六四點沒有跌破，皆屬強勢整理。

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